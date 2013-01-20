جلسه کمیته اضطرار فردا تشکیل می شود/تصمیم گیری درباره تعطیلی تهران

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش آلودگی هوا در تهران، اعلام کرد: با توجه به اینکه شاخص آلودگی هوای تهران افزایش یافته است، صبح فردا دوشنبه جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل می شود.

معاون عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: طبق آخرین گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز شاخص آلودگی هوای تهران به 143 PSI رسیده است که هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد و به این منظور جلسه کمیته اضطرار فردا تشکیل می شود.

وی اظهار داشت: پس از برگزاری این جلسه تصمیم گیری درخصوص تعطیلی مدارس و ادارات اعلام می شود.