هفت داور شانس قضاوت دربی را دارند/ داوران اشتباهات تاثیرگذاری نداشتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عسگری درباره قضاوت داوران در دو بازی آخر هفته بیست و دوم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بر اساس گزارش ناظران داوری، این دو بازی مشکل خاصی نداشتند و اشتباهات تاثیرگذاری در آن دیده نشد. البته باید فیلم بازی‌ها را ببینیم تا بررسی مو شکافانه‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در کل هفته خوبی برای داوران بود، افزود: در بازی ملوان و استقلال داور اشتباه تاثیرگذاری نداشت و در بازی مس و فولاد هم ناظر داوری مورد خاصی را گزارش نکرد.

رئیس دپارتمان داوری درباره انتخاب داور دربی هم اظهار داشت: شش، هفت داور خوب ما شانس قضاوت در دربی تهران را دارند که البته هنوز نام داور این بازی مشخص نشده و همانند گذشته یک روز قبل ازبازی نام داور را اعلام خواهیم کرد.

عسگری در پایان گفت: هر شش، هفت داور شانس قضاوت دربی را دارند. به هر جهت این بازی یک بازی خاص است و انتخاب داور آن هم مهم و خاص خواهد بود.