به گزارش خبرنگار مهر، پدیده Surface Plasmon Resonance) SPR) هنگامی اتفاق میافتد که نور از یک لایه نازک فلزی بازتابیده شده و مقدار کمی از آن با الکترونهای موجود در لایه تداخل میکند.
در این حالت شدت نور تابیده شده کاهش مییابد. با استفاده از این فناوری در حوزه زیست فناوری میتوان تداخل مولکولهای زیستی را در کوتاهترین زمان ممکن ردیابی کرد. فناوریهای مبتنی بر SPR در حال حاضر توسط شرکتهایی مانند Applied Biosystems در آمریکا ارائه میشود.
اخیرا محققان کشور پیشرفتهایی در این حوزه از فناوری به دست آورده اند.
بیژن پورغفور- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات دستگاه طراحی شده گفت: این دستگاه به منظور مشاهده پدیده SPR در شیشههایی که پوشش طلا دارند، طراحی شده است.
وی با بیان اینکه این پدیده در طلا و نقره و برخی دیگر از فلزات خاص اتفاق میافتد، اظهار داشت: این پدیده که بسیار نو است، از سوی دانشمندان در سال 1900 مشاهده شد و تا سال 1982 نسبت به ماهیت این پدیده و تاثیرات فیزیکی و شیمیایی آن شناختی وجود نداشت.
پورغفور با اشاره به کشف این پدیده توسط دانشمندان، ادامه داد: در پدیده SPR با جذب اتمهای طلا و نقره نور انعکاسی کاهش و زاویه تابش آن تغییر مییابد به گونهای که هر اتمی که بر روی اتمهای طلا اثر بگذارد این زاویه عوض میشود.
وی تاکید کرد: بر اساس این تغییر زاویه میتوان اندازه گیریهای دقیقی بر اساس حجم کمی مواد انجام داد.
مجری طرح با اشاره به طراحی دستگاه اندازه گیری پدیده SPR، یادآور شد: سنسورهای این دستگاه را میتوان به گونهای برنامهریزی کرد که با استفاده از آن بتوان ذرات و سموم معلق در هوا را نیز اندازه گیری کرد.
پورغفور با تاکید بر اینکه این دستگاه در کلیه آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: این دستگاه برای بسیاری از مراکز تحقیقاتی که نیاز به اندازه گیری دارند کاربرد دارد.
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