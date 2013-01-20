نهالکاری هزار هکنار از اراضی شیبدار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی ظهر یکشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی مازندران اظهار داشت: امسال حدود 750 هکتار از اراضی شیبدار استان با محوریت دانش آموختگان بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال به کشت سیاه ریشه و زراعت چوب اختصاص یافت.



معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران افزود: امسال برای احداث باغ در اراضی شیبدار استان توانستیم حدود 400 هکتار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کنیم.



ابطالی گفت: در برنامه پنجم توسعه، سه هزار هکتار از اراضی شیبدار با اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال برای احداث باغ پیش بینی کردیم.



وی افزود: در سالجاری 87 میلیارد ریال اعتبار بخش طرح توسعه کشاورزی برای تولید علوفه اختصاص داده شد.



این مقام مسئول ادامه داد: تمام موزهایی که از طریق صادرات وارد کشور می شود سبز بوده که با استفاده از گاز اتیلین به رنگ زرد درآمده که به مصرف می رسد و غیربهداشتی است.