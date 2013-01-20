به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خرد در جلسه ستاد تنطیم بازار استان از توانایی کامل بخش کشاورزی فارس در جهت تامین میوه شب عید استان خبر داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیاز استان به مرکبات در حدود 304 هزار تناست که یک میلیون و 329 هزار و 19 تن مرکبات مازاد نیاز استان به سایر استان های کشور صادرمی شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس اظهار داشت: هم اکنون در برخی از محصولات باغی مازاد بر نیاز استان وجود دارد که از جمله می توان به پرتقال، سیب، نارنگی و لیمو شیرین اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: در سالجاری 520 هزار تن سیب در فارس تولید شده که از این میزان بیش از 382 هزارتن آن مازاد بر نیاز استان است.

وی میزان تولید پرتقال امسال استان را 418 هزارتن عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود از این میزان بیش از 270 هزار تن مازاد باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در بخشی دیگر از سخنان خود به تولید نارنگی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در سـالجاری بیش از 196 هزار تن نـارنـگی تـولید شده است کـه افزون بر 137 هزار تن آن مازاد است.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال 515 هزار تن لیموشیرین در استان تولید شده است، گفت: از این میزان بیش از 456تن مازاد بر نیاز استان است.

خرد در بخشی دیگر از سخنان خود در تشریح مزایای مرکبات استان نیز گفت: کیفیت برتر و عملکرد بالای مرکبات نسبت به سایر استان های مرکبات خیز و تنوع برداشت گونه های مختلف مرکبات از شهریور الی اردیبهشت ماه سال بعد از مزیت های دیگر مرکبات استان فارس هستند.

خرد با بیان اینکه امکان ذخیره سازی و نگهداری مرکبات فارس و توزیع آن در طول سال وجود دارد، افزود: وجود میزان محصول کافی در استان سبب شده است تا این نوع محصولات جهت صنایع فرآوری همواره در دسترس و آماده باشد.

رییس سازمان جهادکشاورزی فارس در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه محصولات باغی با کیفیت بالا و به میزان کافی در داخل استان تولید می شوند، لازم است تامین میوه ایام پایانی سال از محصولات تولیدی خود استان صورت گیرد.

با هماهنگی های صورت گرفته سیب مورد نیاز ایام پایانی سالجاری هم اکنون از محل تولیدات استان خریداری و ذخیره شده است.

واگذاری 665 فعالیت جهاد کشاورزی فارس به بخش خصوصی طی 2 سال

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: در راستای ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه وزیر جهادکشاورزی، سازمان جهادکشاورزی فارس از سال 89 اقدامات و فعالیت های مستمری در جهت واگذاری بخشی از فعالیت های تصدی گری واحدهای مختلف سازمان به بخش خصوصی انجام داده است.

مظفر قنبری با اظهار این مطلب در جمع مدیران جهادکشاورزی شهرستان های فارس اظهار داشت: در سال 89 و 90 به ترتیب 430 و 235 فعالیت تصدی گری مجموعاً 665 فعالیت در بخش های مختلف سازمان واگذارشده است.

وی یادآور شد: به استناد گزارش اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شده توسط مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه از مجموع یک هزار و 755 فعالیت واگذار شده در سال 90-89 در سازمان های جهادکشاورزی استان ها 430 فعالیت یعنی 25 درصد کل واگذاری ها مربوط به سازمان جهادکشاورزی فارس بوده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به اهم اقدامات انجام شده در واگذاری فعالیت های تصدی گری مراکز جهادکشاورزی در شهرستان ها نیز اشاره کرد و بیان داشت: نظارت بر اجرای صحیح دستوالعمل های واگذاری فعالیت های تصدی گری مراکز جهادکشاورزی، اعزام کارشناسان جهت نظارت و تهیه گزارشات کارشناسی بطور منظم و بحث و بررسی در کمیته واگذاری ها و همچنین استقرار مسئولین مراکز با رویکرد نظارت بر فعالیت های واگذاری علاوه بر وظایف محوله از جمله این اقدامات بوده اند.