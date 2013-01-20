  1. ورزش
۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

گزارش تمرین امروز آبی پوشان/

غیبت جباری و حضور کوتاه قلعه‌نویی/ استقبال سرد هواداران استقلال از تمرینات

غیبت جباری و حضور کوتاه قلعه‌نویی/ استقبال سرد هواداران استقلال از تمرینات

تیم فوتبال استقلال در شرایطی تمریناتش را برای دیدار روز جمعه با پرسپولیس پیگری کرد که هواداران این تیم از تمرینات استقبال نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز یکشنبه استقلال از ساعت 15 و یک روز پس از تساوی مقابل ملوان در کمپ این تیم برگزار شد. در تمرین امروز امیر قلعه نویی با لباس شخصی در تمرین حضور پیدا کرد و پس از چند دقیقه گفتگو با بازیکنان و یادآوری حساسیت دیدار روز جمعه مقابل پرسپولیس ورزشگاه را ترک کرد.

با توجه به اینکه تنها چهار روز به دیدار سنتی استقلال و پرسپولیس باقی مانده و انتظار می رفت تماشاگران استقلال حمایت خوبی از تیمشان داشته باشند، اما امروز حدود 20 نفر از این تمرین بازدید کردند.

در تمرین امروز بازیکنانی که روز گذشته به طور کامل مقابل ملوان بندرانزلی به میدان رفته بودند پس از 20 دقیقه تمرین کمپ را ترک کرده و بنا به دستور کادر فنی به استخر و سونا رفته تا خستگی دیدار مقابل ملوان را از تن بیرون کنند. مجتبی جباری هافبک میانی استقلال که روز گذشته حدود 50 دقیقه برای این تیم بازی کرده بود امروز تنها غایب بود.

کد مطلب 1795839

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