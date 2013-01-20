به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: 55 نفر خوشنویس نیشابوری در آزمون خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران شرکت کردند.

غلام‌رضا سلامتی اظهارکرد: این آزمون در پنج سطح خوشنویسی مقطع مقدماتی، متوسط، خوش، عالی و ممتاز برگزار شد.

وی بیان داشت: هنر خوشنویسی در نیشابور قدمت فراوانی دارد و این شهرستان پس از مشهد بیشترین مدرک خوشنویسی را در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی دارا است.

سلامتی اضافه کرد: آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه 28 و 29 دی‌ماه در محل مجتمع امور هنری اداره مذکور برگزار و اوراق امتحانی این هنرمندان برای تصحیح به تهران ارسال شد.

تیم فوتبال فیروزه نیشابور در گروه خود سوم شد

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت: تیم فوتبال خیام بتن فیروزه نیشابور با شکست در برابر اتوپارس مشهد با 31 امتیاز رده سوم گروه خود را به دست آورد.

ابراهیم امینی اظهارکرد: دیدار تیم‌های نیشابور و مشهد با نتیجه دو بر یک، به نفع تیم مشهدی به پایان رسید.

وی بیان داشت: این دیدار از سری مسابقات هفته هفدهم سوپرلیگ فوتبال خراسان رضوی برگزار شد که در نهایت تیم خیام بتن فیروزه نیشابور در آخرین دیدار خود شکست خورد.

امینی اضافه کرد: مسابقات تیم نیشابوری در استادیوم تختی این شهرستان برگزار شد.

مسابقات تیراندازی لیگ دسته دو کشور در نیشابور برگزار شد

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت: مسابقات تیراندازی مردان لیگ دسته دو کشور در سالن تیراندازی ارژن این شهرستان به پایان رسید.

ابراهیم امینی اظهارکرد: مرحله هفتم مسابقات تیراندازی لیگ دسته دو با صعود تیم‌های اصفهان و تهران به لیگ دسته یک کشور در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه به پایان رسید.

وی بیان داشت: 36 تیرانداز از هفت استان کشور در این مسابقات شرکت کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور عنوان کرد: تیم بسیج فولاد مبارکه اصفهان در رشته تفنگ بادی با کسب30 امتیاز و تیم‌های ثابت هدف الف و ب تهران با 26 و 22 امتیاز به‌ترتیب تیم‌های اول، دوم و سوم مسابقات شناخته شدند.