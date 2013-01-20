به گزارش خبرگزاری مهر، زینب محقق افزود: زنان دچار کمبود ویتامین D، 24برابر بیش از سایر زنان به مسمومیت حاملگی مبتلا می شوند.

وی با بیان اینکه مسمومیت حاملگی بیماری بارداری اول تلقی می شود، تصریح کرد: این بیماری، به میزان زیادی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی است.

این کارشناس ارشد مامایی افزود: شیوع مسمومیت حاملگی در افراد شکم اول سه تا 10 در صد بوده و در افراد چندزا میزان شیوع کمتر است.

محقق با اشاره به عوامل موثر در ابتلا به مسمومیت حاملگی، تصریح کرد: بارداری اول، چند قلوئی، زندگی در ارتفاعات، داشتن بیماری‌های زمینه ای، سابقه فشار خون، عوامل محیطی، دختر بودن جنسیت جنین، استفاده از اسپرم و تخمک اهدائی، سن بالای 35 سال و کمتر از 18 سال، داشتن فاصله بیش از 10 سال با حاملگی قبلی و شاخص توده بدنی بالای 35، خطر ابتلا به مسمومیت حاملگی را افزایش می دهد.

وی پیامدهای مسمومیت حاملگی را برای ماد رو جنین خطرناک دانست و افزود: درمان قطعی این بیماری، زایمان است.

محقق یادآور شد: ویتامین Dیا ویتامین نور خورشید، شبیه یک هورمون استروئیدی در بدن عمل کرده، غنی ترین منبع آن روغن ماهی است و به مقدار کمتری نیز در زرده تخم مرغ، خامه و کره یافت می‌شود.

مصرف آب ناسالم موجب پوسیدگی دندان می شود

کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه، گفت: فقدان ید و فلوئور و تاثیر آن در ابتلا به گواتر و پوسیدگی دندانها، از جمله مشکلات مصرف آبهای بی کیفیت است.

نورالله فرهادی افزود: اگر چه بیش از سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته، اما آب اقیانوس‌ها، دریاها و اغلب دریاچه ها و بسیاری از منابع آب زیرزمینی به علت شوری بیش از حد و داشتن املاح معدنی برای مقاصد بهداشتی، کشاورزی و صنعتی، غیرقابل استفاده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال پیشرفت، ناشی از عدم برخوردای از آب آشامیدنی سالم است، اظهار داشت: محور توسعه پایدار، انسان سالم و سلامت انسان در گرو بهره مندی از آب آشامیدنی مطلوب است.

فرهادی با اشاره به اهمیت دو بعد بهداشتی و اقتصادی در مبحث آب، تصریح کرد: آب آشامیدنی علاوه بر تامین مایع موردنیاز بدن به مفهوم مطلق آن یعنی H2O، در بردارنده املاح و عناصر ضروری برای موجودات زنده نیز هست.

این کارشناس مسئول بهداشت محیط با بیان اینکه بهسازی آب دارای ارتباط مستقیم با کاهش بیماری های عفونی است، عنوان کرد: شناخت دقیق کیفیت و کمیت آب، نخستین گام برای بهینه سازی مصرف آن است.

فرهادی یادآور شد: علاوه بر مواد شیمیایی، موجودات ذره بینی در برخی آبها، بیماری زا بوده و موجب ابتلا به بیماری های عفونی خطرناک می شوند.

کارگاه آموزش بیماری های مشترک انسان و دام برگزار شد

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه، گفت: کارگاه آموزشی بیماری های مشترک انسان و دام، ویژه کاردانها و کارشناسان مراکز بهداشتی، درمانی شهری و روستایی، برگزار شد.

محمد هاشم طاعتی افزود: پیشگیری از بروز بیماری هایی مانند تب مالت، سالک و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرستان کهگیلویه، مهمترین هدف برگزاری این کارگاه است.

وی با بیان اینکه در این کارگاه، راههای پیشگیری و انتقال شایع ترین بیماری های مشترک انسان و دام به بهورزان کهگیلویه آموزش داده شد، اظهار داشت: بهورزان، مناسب ترین گروه برای ترویج این مطالب برای گروه هدف در مناطق شهری و روستایی هستند.

طاعتی بیماری سالک را از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام دانست که در مناطق گرمسیری شیوع بیشتری داشته و تصریح کرد: با توجه به بالا بودن خطر ابتلا به این بیماری در شهرستان کهگیلویه، راههای پیشگیری از آن، به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

وی یادآور شد: بیماری تب مالت و خسارات اقتصادی ناشی از تلف شدن دامها، هم چنین کشندگی بالای بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، از جمله مواردی است که لزوم برنامه ریزی را جدی تر ساخته و در این کارگاه آموزش داده شد.

از بین رفتن سنگهای مقاوم به سنگ شکن با جراحی "نفرولیتوترپیسی"

فوق تخصص اندویورلوژی و لاپراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: اعمال جراحی نفرولیتوترپیسی راهکار مناسبی برای از بین بردن سنگ های مقاوم به سنگ شکن سرپایی است.

صدرالله محرابی افزود: درمان سنگ های بزرگ تر از دو سانتی متر یا سنگ های شاخ گوزنی و سنگ های متعدد کلیه نیز با استفاده از روش نفرولیتوترپیسی، انجام می شود.

وی بیان داشت: در روش نفرولیتوترپیسی، با بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی، سونوگرافی به سمت محل سنگ هدایت شده و با سوزن وارد کلیه می شود.

محرابی افزود: در مرحله بعد سیم راهنما درون کلیه کار گذاشته شده، سپس از مسیر ورود، دستگاه سنگ شکن وارد کلیه شده و با امواج ضربه ای یا لیزر، سنگ کاملا خرد و خارج می شود.

این فوق تخصص اندویورلوژی و لاپراسکوپی اظهار داشت: در صورت نداشتن خونریزی و سنگ باقیمانده، لوله محل ورود سنگ شکن به کلیه خارج و با بخیه بسته می شود.

محرابی با اشاره به ترخیص بیمار پس از 24 ساعت، یادآور شد: عدم نیاز به شکاف و جراحی، ترخیص زود هنگام از بیمارستان، کاهش نیاز به داروی مخدر و مسکن، برگشت زود هنگام بیمار به فعالیت و کاهش هزینه های بستری و درمان، مهمترین دلایل ارجحیت روش نفرولیتوترپیسی در اعمال جراحی است.

بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به همراه کارشناسان معاونت درمان از بیمارستان200 تخت خوابه یاسوج بازدید کرد.

ابراهیم نعیمی در این بازدید با اشاره به پیشرفت در ساخت این بیمارستان گفت: ساخت بیمارستان بزرگمهر یاسوج با ظرفیت 200 تخت خواب از سال 1385 شروع شده و تا کنون 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بیان داشت: این بیمارستان، از جمله طرح های مهر ماندگار است که به دلیل عدم تأمین اعتبار کافی، احداث آن با کندی مواجه شده است.

نعیمی افزود: با توجه به کمبود تخت بیمارستانی در شهر یاسوج، تکمیل و راه اندازی این بیمارستان در اولویت مسئولان استانی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این بیمارستان ضمن کاهش نیاز به مراجعه بیماران به استانهای همجوار، از حجم شلوغی سایر بیمارستان های یاسوج، نیز کاسته می شود.

نشاسته و پروتئین به افزایش مقاومت بیماران مبتلا به ایدز کمک می کند

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه، گفت: مواد نشاسته ای و پروتئینی با افزایش مقاومت بدن، موجب بهبود توان مقابله با بیماریهایی مانند ایدز می شود.

نرگس جریده افزود: پروتئین با کمک به ساخت و حفظ ماهیچه های بدن، موجب تقویت قوای جسمانی می شود.

وی بیان داشت: کربو هیدرات ها که در غلات، حبوبات، سبزیجات، میوه های تازه و خشک، عسل، مربا و آب میوه ها به وفور یافت می شود، انرژی بدن را تامین و جزء منابع خوب مواد معدنی و فیبر محسوب می شوند.

این کارشناس تغذیه، با تاکید بر تعادل در مصرف چربی برای مبتلایان به بیماری ایدز، تصریح کرد: بهتر است منابع چربی غیر اشباع تک زنجیره مانند مغزها، دانه ها، روغن کانولا و روغن زیتون، جایگزین چربی های اشباع شده مانند کره و محصولات حیوانی شوند.

جریده یادآور شد: برای دریافت پروتئین کافی می توان از انواع گوشت، ماهی، حبوبات، مغزها و دانه ها در رژیم غذایی استفاده کرد.