گسترش فولاد در اندیشه ایجاد فاصله امتیازی مطمئن با رقیبان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر پنجشنبه هفته جاری با انجام 13 دیدار در شهرهای مختلف آغاز می شود که طی آن در یکی از بازی های گروه الف، تیم صدرنشین گسترش فولاد تبریز پذیرای تیم نساجی مازندران خواهد بود.

تیم گسترش فولاد در شرایطی از تیم نساجی مازندران رده چهارمی پذیرایی خواهد کرد که تیم شمالی پس از رویارویی با تیم ماشین سازی در ورزشگاه تختی تبریز، برای دومین هفته متوالی مهمان تبریزی ها است.

گسترش فولاد هفته قبل بر اساس عادت خاص خود، با گلی دیرهنگام به خواسته اش دست یافت و این بار از بندر بوشهر و دیدار با شاهین، یک امتیاز با ارزش صید کرد تا به رغم برد تیم الوند همدان برابر تیم سنگ آهن بافق یزد در بازی هفته گذشته، فاصله تیم تبریزی با نزدیک ترین تعقیب کننده اش در بالای جدول دو امتیاز شود. در هفته شانزدهم، تیم نساجی مهمان ماشین سازی بود و در دیداری که هر دو تیم به جای تور، تیر دروازه یکدیگر را هدف گرفته بودند، به نتیجه مساوی بدون گل رسید.

اما این هفته تیم نساجی بایستی نه در برابر تیم قعرنشین، بلکه برابر تیم صدرنشین جدول پیکار کند. گسترش فولاد با هدایت رسول خطیبی در بازی های خانگی خود در فصل جاری به غیر مصاف هفته سوم با شاهین بوشهر، همه بازی های خود را با پیروزی به پایان رسانده و نشان داده که توانایی کسب حداکثر امتیازات مصاف های داخل خانه را دارد.

در سوی مقابل تیم نساجی مازندران با وجود اینکه نتوانست از پس تیم قعرجدولی ماشین سازی برآید، اما بازی خوب این تیم برابر حریف متحول شده تبریزی نشان داده که مازنی ها تیم خوبی ساخته اند و حتی می توانند در هفته های آتی یکی از رقبای جدی برای تیم گسترش فولاد به شمار آیند.

برد تیم گسترش فولاد در بازی این هفته سبب خواهد شد تا یکی از مدعیان گروه الف تا حدودی از بالای جدول فاصله گرفته و تیم تبریزی همچنان به صدرنشینی مقتدرانه اش تداوم بخشد.

تا قبل از مصاف دو تیم، گسترش فولاد با 33 امتیاز صدر جدول را در اختیار داشت و تیم نساجی مازندران با 27 امتیاز چهارم بود.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و نساجی مازندران از ساعت 14 پنجشنبه پنجم بهمن در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به انجام خواهد رسید.