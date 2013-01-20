آسایش مسافران خطوط ریلی مورد توجه بیشتر راه آهن قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در دیدار با مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره موقعیت مناسب شهرستان اردکان از لحاظ قرار گرفتن در مرکز ثقل باربری، مسافربری و ریلی کشور و لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای شبکه حمل و نقل ریلی کشور گفت: توسعه خطوط ریلی به لحاظ مزایای بسیار گسترده و جایگاه مهم در توسعه کریدورهای ترانزیتی و راحتی و آسایش مسافران باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با برشمردن برخی مسائل و مشکلات این بخش و افراد شاغل، لزوم توسعه ایستگاه راه آهن اردکان را مورد تاکید قرار داد.

تابش با اشاره به نیاز این ایستگاه به امکانات بیشتر و احداث سکوی جدید و امکانات رفاهی لازم گفت: مدتی است با افزایش مسافران این مسیر، مسافران قطارهای عبوری از جمله اصفهان - مشهد معمولا در این ایستگاه توقف دارند که امکانات رفاهی و خدماتی از جمله نمارخانه، سرویس بهداشتی و ... جوابگو نبوده و موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل ترافیک زیاد در محل ایستگاه، گاهی قطارها مجبور به توقف در بین خطوط ریلی هستند که نبود سکو باعث سختی و مشقت زیاد مسافران شده است که لازم است هر چه زودتر این مسائل رفع شود.

عبدالعلی صاحب محمدی، مدیرعامل راه آهن کشور نیز ضمن ارائه توضیحاتی، در مذاکره با مدیرکل راه آهن استان یزد، بر اجرایی شدن موارد مطروحه تاکید کرد.

از جمله مقرر شد طرح اجرایی سکوی جدید در ایستگاه اردکان تهیه و اجرایی شود و برای احداث نمازخانه و امور رفاهی نیز در اسرع وقت اقدام شود.