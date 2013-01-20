مهدی سجاده‌چی فیلمنامه نویس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیرات جشنواره تلویزیونی "جام جم" گفت: جشنواره جام جم نوپاست بنابراین باید منتظر شد و هنوز خیلی زود است برای این که بگوییم چقدر تاثیر داشته یا خواهد داشت، اما قطعا اگر برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد، نتایج و اثرات خوبی در بر خواهد داشت.

وی ادامه داد: یعنی اگر مدیریت سازمان به گونه‌ای بتواند این جشنواره را به محلی برای ارتباط فرهنگی تبدیل کند و در واقع با هدف‌گذاری صحیح و معقول برای تولید آثار در سال‌های آینده خط مشی درستی طراحی کند، بسیارمطلوب و اثرگذار خواهد بود.

این نویسنده در ادامه افزود: در این صورت این جشنواره می‌تواند هم از لحاظ ارزش، محتوا و ساختار منجر به بالا رفتن کیفیت آثار شود و ضعف ها نیز برطرف شود. بنابراین جشنواره نتایج مثبتی به همراه دارد.

داوران جشنواره جام جم باید به کیفیت آثار اهمیت بدهند

همچنین حبیب بهمنی کارگردان سینما نیز گفت: برپایی جشنواره‌ها فرصتی برای ارزیابی برنامه‌های تولیدی است. یعنی گروه‌های داوری قطعا کارها را با هم مقایسه کرده و کارهای برتر را انتخاب خواهند کرد و هنگامی که کارهای برتر انتخاب می‌شوند، در واقع نوعی الگوسازی اتفاق می‌افتد و برنامه‌سازها، تهیه‌کننده‌ها، کارگردان‌ها، نویسنده‌ها و حتی بازیگرها و سایر عوامل در واقع به یک استاندارد دسترسی می‌یابند.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال تراز مطلوب کارهای تولیدی در بخش‌های مختلف از دید داوران مشخص می شود. ایجاد این تراز می‌تواند در ارتقای کیفی آثار بعدی که در سال‌های بعد تولید می‌شود، مؤثر واقع شود. این حداقل تاثیری است که چنین جشنواره‌ای می‌تواند داشته باشد.

بهمنی عنوان کرد: همه چیز بازمی‌گردد به گروه داوری و ملاک‌هایی که برای انتخاب برترین‌ها مد نظرشان است. زیرا آنها چه بخواهند و چه نخواهند با انتخاب برترین‌ها الگوسازی می‌کنند و به سایر برنامه‌سازها و کارگردان‌ها و...خط می‌دهند تا کارهایشان را بر اساس حداقل استانداردی به این شکل تولید کنند.

این کارگردان اشاره کرد: حال اگر سطح سلیقه داورها پایین باشد و نگاهشان به گونه‌ای باشد که به کیفیت اهمیت ندهند، می‌تواند روی جشنواره تاثیرگذاشته و الگوهای بدی ارائه دهد. به اعتقاد من مهم‌ترین بخش، داوری است.

بهمنی در پایان افزود: از سوی دیگر این جشنواره باید فرصتی ایجاد کند تا همه برنامه‌هایی که فکر می‌کنند دارای آن تراز بالای کیفی هستند، بتوانند در جشنواره شرکت کرده و کارشان مورد قضاوت قرار گیرد.

دومین جشنواره جام جم سیما در چهار بخش مسابقات و سرگرمی، کودک و نوجوان، فیلم‌های تلویزیونی و سریا‌ل‌های طنز از پنجم بهمن آغاز شده و پس از رقابت آثار شرکت‌کننده، نهم بهمن با معرفی 35 برگزیده به پایان می رسد.