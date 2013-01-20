سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه و در محل سالن استانداری کردستان مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد و طی آن ضمن تقدیر از خدمات سیروس شاه غیبی، پیمان اسراری به عنوان سرپرست جدید این سازمان در کردستان معرفی شد.

در ابتدای این مراسم معاون برنامه ریزی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان برای عرض خیرمقدم به حاضرین در جایگاه حاضر شد و سپس به نمایندگی از بخش خصوصی محمد سیعد نقشی زادیان رئیس اتاق بازرگانی و صنعت و معدن سنندج و همچنین منصور خاکسار رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، و معدن کردستان به سخنرانی پرداختند.

در ادامه این مراسم نوبت به سیروس شاه غیبی مدیر کل سابق رسید تا وی نیز گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در زمان تصدی این پست را ارائه کند که البته وی در این بخش به ذکر آماری از میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش صنعت و میزان اشتغالزایی بسنده کرد.

بعد از این بخش از مراسم، سرپرست جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان پیمان اسراری در جایگاه قرار گرفت و ضمن تقدیر از ایجاد فرصت برای خدمت گذاری وی عنوان کرد: صنعت، معدن و تجارت کردستان ظرفیت های بسیار خوبی را در اختیار دارد و باید از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری شود.

استاندار کردستان دیگر سخنران مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بود که البته وی در سخنرانی مفصلی که خود آن را درد دل عنوان کرد، به بیان بخشی از کاستی های کردستان پرداخت و در ادامه خواستار توجه به تامین نیازها و مشکلات مردم در دو حوزه حساس صنعت و معدن شد.

پایان بخش این مراسم تودیع و معارفه سخنرانی کوتاه مدیر کل امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و در نهایت حکم سرپرست جدید اهداء شد و لوح تقدیر وزیر خطاب به مدیر کل سابق نیز به وی داده شد.

از امروز پیمان اسراری که پیش از این سابقه مدیر کلی در سازمان بازرگانی کردستان را در پرونده دارد به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت در این استان فعالیت می کند.