  1. عناوین کل
۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

آرین:

اختصاص 8.5 میلیارد تومان به خدمات زیربنایی مسکن مهر خراسان جنوبی

اختصاص 8.5 میلیارد تومان به خدمات زیربنایی مسکن مهر خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استاندار خراسان جنوبی از اختصاص هشت میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به دستگاه های خدمات رسان به مسکن مهر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی آرین ظهر یکشنبه در  شورای مسکن استان اظهارداشت: این مبلغ از تعهدات باقی مانده به مسکن مهر استان بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع این رقم سه میلیارد و 902 میلیون تومان به شرکت برق،  چهار میلیارد و 603 میلیون تومان به  آب و فاضلاب و  یک میلیارد تومان نیز به شرک گاز  اختصاص یافته است.

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: از محل منابع در اختیار و دو درصد اعتبارات نفت نیز دو میلیارد و 386 میلیون تومان به این دستگاه ها  در 9 ماه سال جاری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه 32 درصد این اعتبار به شرکت برق اختصاص یافته است، عنوان کرد: یک میلیارد و 375 میلیون تومان به برق رسانی به پروژه های مسکن مهر از محل این اعتبار اختصاص یافته است.

آرین اعتبار اختصاص یافته به آب و فاضلاب استان را 831 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم 38 درصد اعتبارات  بوده است.

وی با اشاره به اعتبار تخصیص یافته به شرکت گاز نیز بیان کرد: 180 میلیون تومان به شرکت گاز استان تخصیص یافته که  امکان دریافت نقدینگی از خزانه را ندارند و باید یک ذی حساب امین گرفته و این اعتبار را  جذب کند.

کد مطلب 1795912

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید