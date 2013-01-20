اختصاص 8.5 میلیارد تومان به خدمات زیربنایی مسکن مهر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی آرین ظهر یکشنبه در شورای مسکن استان اظهارداشت: این مبلغ از تعهدات باقی مانده به مسکن مهر استان بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع این رقم سه میلیارد و 902 میلیون تومان به شرکت برق، چهار میلیارد و 603 میلیون تومان به آب و فاضلاب و یک میلیارد تومان نیز به شرک گاز اختصاص یافته است.

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: از محل منابع در اختیار و دو درصد اعتبارات نفت نیز دو میلیارد و 386 میلیون تومان به این دستگاه ها در 9 ماه سال جاری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه 32 درصد این اعتبار به شرکت برق اختصاص یافته است، عنوان کرد: یک میلیارد و 375 میلیون تومان به برق رسانی به پروژه های مسکن مهر از محل این اعتبار اختصاص یافته است.

آرین اعتبار اختصاص یافته به آب و فاضلاب استان را 831 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم 38 درصد اعتبارات بوده است.

وی با اشاره به اعتبار تخصیص یافته به شرکت گاز نیز بیان کرد: 180 میلیون تومان به شرکت گاز استان تخصیص یافته که امکان دریافت نقدینگی از خزانه را ندارند و باید یک ذی حساب امین گرفته و این اعتبار را جذب کند.