92 فقره پرونده تخلف برای متخلفان اقتصادی در لاهیجان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت رفیع پرهیزکار افزود: در آذر ماه سال جاری هزار و 307 واحد صنفی و غیر صنفی شهرستان لاهیجان توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفت.

وی اظهارداشت: با این بازرسی ها 92 فقره پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت گیلان با اعلام اینکه ارزش ریالی پرونده های متشکله افزون بر 87 میلیون ریال بوده است، گفت: اهم پرونده های تخلف متشکله در این مدت شامل 20 فقره پرونده تخلف تاکسی های شهری به ارزش 10 میلیون ریال و پیتزا فروشی ها به ارزش 49 میلیون ریال است.

وی در ادامه از فعالیت بیش از هفت هزار واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

ثبت نام واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گیلان با پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در نظر دارد برای نخستین سال از واحدهای تولیدی و خدماتی که برای رعایت حقوق مصرف کنندگان فعالیت موثری ارائه کرده اند گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطاء کند.

دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گیلان در این ارتباط گفت: این امر بر اساس ضوابط مربوطه و در صورت احراز شرایط پس از بررسی های کارشناسی توسط این انجمن صورت خواهد گرفت.

سید رضا قریشی تصریح کرد: متقاضیان مربوطه می توانند حد اکثر تا پنجم بهمن ماه سال جاری با مراجعه به سایت های پورتال حامیان حقوق مصرف کنندگان به نشانی www.hami- ngo.ir و پورتال سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نشانی www.cppo.ir و تکمیل فرم پیوست برای ثبت نام اقدام کنند.

دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گیلان یادآورشد: متقاضیان مزبور حداکثر تا پنجم بهمن ماه جاری باید مدارک مورد نیاز و درخواست کتبی خود را برای ثبت نام اولیه به دبیرخانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان واقع در طبقه دوم ساختمان شهید نورانی سازمان صنعت، معدن و تجار ت گیلان ( بازرگانی سابق) ارائه و رسید آن را دریافت کنند.

برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در رشت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سطح شهر رشت طی دهه دوم و سوم اسفند ماه سال جاری خبر داد.

علی منتظری از تمامی شرکت های تخصصی برگزارکننده نمایشگاه خواست از پنجم تا دوازدهم بهمن ماه امسال همراه با مدارک مورد نیاز به اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان واقع در کمربندی شهید بهشتی، خیابان ملت (ساختمان بازرگانی سابق) مراجعه کنند.

وی در ادامه مدارک لازم را شامل درخواست کتبی، زمان پیشنهادی برگزاری نمایشگاه، مکان پیشنهادی برگزاری نمایشگاه، تصویر مجوز شرکت نمایشگاهی، رزومه کاری، تائیدیه متولیان برگزاری نمایشگاه در دوره های قبلی مبنی بر رضایت از برگزاری نمایشگاه قبلی در شهرستان مربوطه و تصویر کپی شناسنامه و کارت ملی است.

پلمپ 45 واحد صنفی در شهرستان صومعه سرا

فرمانده انتظامی صومعه سرا از پلمپ 45 واحد صنفی متخلف در دی ماه سال جاری خبر داد. سرهنگ پاسدار احمد عسکری گفت: اداره نظارت بر اماکن عمومی این فر ماندهی در اجرای وظایف خود برای 45 واحد صنفی که نسبت به تذکرات پلیس بی اهمیت بوده و قوانین صنفی را رعایت نمی کردند، اقدام قانونی به عمل آورد.

وی همچنین با اعلام اینکه این 45 واحد صنفی در دی ماه پلمپ و پرونده صاحبانشان در حال رسیدگی است، افزود: اداره نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان به طور مستمر نظارت بر واحدهای صنفی را در دستور کار خود دارد.

فرمانده انتظامی صومعه سرا در ادامه از مردم این شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق مرکز فورتهای پلیسی 110 مراتب را گزارش کنند.

پلمپ 10 واحد صنفی متخلف با اجرای طرح ایثار در فومن

فرمانده انتظامی فومن از اجرای طرح ایثار و پلمپ 10 واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. سرهنگ بابک علیزاده گفت: پلیس امنیت عمومی این شهرستان به منظور نظارت بر اجرای قانون از سوی صنوف در راستای طرح ایثار به مدت دو روز از 101 واحد صنفی در این شهرستان بازدید کرد.

وی افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی در این بازدید موفق به کشف انواع مواد مخدر، قرص های روانگردان، سی دی های غیر مجاز، یک دستگاه کیس حاوی برنامه ها و تصاویر مستهجن، تعدادی آلات قمار، تابلوهای مبتذل، مانکن های غیر مجاز، البسه منقوش به تصاویر غیر اخلاقی و دیگر اقلام ممنوعه و غیر مجاز شدند.

فرمانده انتظامی فومن با بیان اینکه در اجرای این طرح 10 واحد صنفی متخلف را به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و عدم رعایت ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی پلمپ و از ادامه فعالیت اقتصادی غیرمجاز آنان جلوگیری به عمل آمد، بیان داشت: صاحبان صنوف متخلف نیز به مقام قضایی معرفی شدند.

وی با اعلام اینکه اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی برابر وظایف تخصصی و قانونی مسئولیت کنترل و نظارت بر تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی را داشته و در صورت تخلف و یا عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی توسط مدیران، متصدیان و یا شاغلان این واحدها با متخلفان برابر اختیارات قانونی برخورد خواهد کرد.