آندره وایدا در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش چشم‌انداز سینمای لهستان 28 فیلم شامل 21 فیلم کوتاه و 7 فیلم بلند روی پرده جشنواره فجر می‌رود. در این بخش دو اثر از کارگردان برجسته لهستانی "آندره وایدا" به نمایش گذاشته می شود.

اسامی کامل فیلم های این بخش عبارتست از:



فیلم‌های بلند:



کاتین، مردی از آهن (به کارگردانی آندره وایدا)، فردا همه چی بهتر میشه، وقت مردن (ساخته درتا کدیوژاسکا)، نیکی فورمن (به کارگردانی کریستانا فلدمن)، زندگی (ساخته کریستف زانوسی) و آسیاب و صلیب (اثر لخ مایوفسکی)



فیلم‌های کوتاه:



خبرچین، سال نو، در امتداد یادها، مسابقه، بهشت، به خاطر یک مشت گلابی، زندگی زیرزمینی، صداها، در سن ونسان، تنهایی آشپز فست‌فود، به حرف دکترها گوش کن، مسافرت، مامانم چی دوست داره، انتهای دنیا، منظره‌ای ساده با یک گهواره، آرامش تابستان، تبهکار، مراسم، ورای کهولت، دو گام به عقب، کاتدرا.



این بخش در قالب مرور فیلم های منتخب کشور لهستان با هدف آشنایی مخاطبان جشنواره و ایجاد فرصت برای نگاه تطبیقی و مقایسه‌ای پیش بینی شده است.



سازمان سینمایی کشور، مقارن با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را در قالب مسابقه سینمای ایران و جهان از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه 1391 به دبیری محمدرضا عباسیان برگزار می‌کند.