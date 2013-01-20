بررسی بحران سوریه و اجلاس خزر در کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت بحران سوریه در جلسه بعد از ظهر امروز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلیس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور مسئولین وزارت امورخارجه تشکیل شد، آخرین اخبار تحولات سوریه از جمله تاثیر مثبت مواضع و اظهارات بشار اسد بر جامعه سوریه ، نقش و تاثیر تشکیل نیروهای مردمی دفاع از سوریه در مقابل معارضین و تروریست ها ، غلبه دولت و مردم بر گروههای تروریستی و معارضین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران سوریه به روش سیاسی و محکوم کردن راههای نظامی، همکاری ایران و روسیه در جهت حل بحران سوریه، تلاشهای صورت گرفته جهت آزادی موفقیت آمیز گروگانها، توطئه های مختلف غربی ها و کشورهای وابسته منطقه ای آنها، اثرات معکوس تندروها و افراطی های معارضین بر مردم سوریه از جمله مسائل مورد بحث در این جلسه بود.

بر اساس این گزارش در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، مسئله گروگانگیری دوباره ایرانیان در سوریه نیز پیگیری و اصل این خبر تکذیب شد.

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره این جلسه گفت: جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع معتقد است که سرنوشت سوریه را باید مردم سوریه در پای صندوق های رای تعیین کنند و کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر باید به خواست ملت سوریه گردن نهند.

نقوی حسینی گفت: در ادامه جلسه کمیسیون امنیت ملی سفر هیات پارلمانی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به میانمار مورد بحث قرار گرفت.

همچنین به گفته نقوی حسینی در این جلسه بخشایشی اردستانی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از اعضای هیات اعزامی به میانمار ، گزارشی از سفر هیات ارائه کرد.

نقوی خبرداد که به گفته بخشایشی در این جلسه کشور میانمار با جمعیت 55 میلیونی دارای 9 میلیون مسلمان است . مسلمانان ساکن در اردوگاهها شرایط سختی دارند. از اولیه ترین زندگی انسانی بهره مند نیستند. تراکم در این اردوگاهها شدید است . دارایی هر مسلمان در این اردوگاهها، لباس کهنه تن و یک ظرف خالی از غذا بود. هر خانواده در یک اتاق شش متری حصیری زندگی می کند. میانماری ها مسلمانان را میانماری نمی دانند بلکه آنها را مردم بنگال می دانند. مسلمانان به شدت نیازمند امکانات اولیه خوراک، پوشاک و امکانات بهداشتی هستند. میانماری ها اختلاف خود با مسلمانان را قومیتی می دانند نه مذهبی و در مذاکراتی که هیات با مقامات میانماری صورت گرفت بسیار مفید بود.

بر اساس این گزارش، هیات شش نفره متشکل از سه عضو کمیسیون امنیت ملی، یک نفر از کمیته امداد و دو نفر از هلال احمر جمهوری اسلامی بودند مطابق برنامه در میانمار حضور یافتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه درباره جلسه بعد از ظهر امروز کمیسیون گفت: تاسیس سفارتخانه جمهوری اسلامی در میانمار و سفارتخانه میانمار در ایران به تصویب رسیده و مورد توافق دو طرف قرار گرفته و وزارت خارجه در حال پیگیری و اقدام است.

نقوی حسینی گفت: در ادامه جلسه سنایی دبیر اجلاس ملی خزر و دو مسئول کمیته خزر کمیسیون گزارش جامعی از برگزاری اجلاس خزر 2 ارائه کرد.

وی با اشاره به سطح بسیار بالای اجلاس و حضور وزیر خارجه و معاونین وی در اجلاس و مفید و موثر بودن بازدید از سکوی حفاری جمهوری اسلامی ایران در سهم 20 درصد جمهوری اسلامی گفت: اجلاس مباحث خود را در 5 محور اقتصادی ، امنیتی، محیط زیست، انرژی و رژیم حقوقی خزر متمرکز کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: در بخش اقتصادی ضرورت توسعه و پیشرفت روابط اقتصادی و افزایش سطح پروازها و ترانزیت کالا مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بخش امنیتی بر عملیاتی شدن سند امنیتی امضا شده اعضا و تقویت آن تاکید شد و درخواست شد که اجازه به نفوذ بیگانگان در منطقه خزر داده نشود و از نظامی شدن منطقه به شدت پرهیز شود.

نقوی حسینی تصریح کرد: در بخش محیط زیست نیز باید بر اجرایی شدن توافقنامه بین کشورها اصرار ورزیده شود چرا که ایران از این ناحیه بیشترین خسارت را خواهد دید و در بخش انرژی اقدام وزارت نفت در استقرار سکوی حفاری و فعالیت های اکتشافی مورد تقدیر قرار گرفت و بالاخره اینکه رژیم حقوقی خزر باید هر چه سریعتر به نتیجه نهایی برسد.

وی تأکید کرد: اجلاس بر محوریت سندی که در سال 77 در شورای عالی امنیت ملی تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسید، تاکید کرد.