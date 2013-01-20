جوایز نقدی جشنواره فیلم فجر به قوت خود باقی است

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با رد هر نوع خبر حذف جوایز نقدی جشنواره، گفت: هیچگاه بحث حذف جوایز نقدی مطرح نبوده است.
وی همچنین اشاره کرد: برخی از رسانهها که این موضوع را طرح کردند، سخنان وزیر ارشاد مبنی بر تامین بودجه جشنوارههای فجر را به این موضوع تعبیر کردند که مشکل تامین بودجه جوایز فیلم فجر برطرف شده است در حالیکه اصلا مشکلی وجود نداشته است و صحبت وزیر ارشاد تنها منوط به جشنواره فیلم فجر نبوده بلکه منظور نظر وی کل جشنوارههای فجر بوده است.
مدیر روابط عمومی فیلم فجر افزود: ضمن اینکه تا این لحظه قرار نبوده هیچ جایزهای از جشنواره حذف شود و طبق روال سال گذشته جوایز پرداخت میشود. البته ما هم قبول داریم که به لحاظ اقتصادی سال سختی را پشت سر میگذاریم اما آنچه مسلم است عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر با درایتی که دارد قطعا هزینههای جشنواره را مدیریت خواهد کرد.
عشیری تاکید کرد: مبلغ جوایز نقدی طبق روال سال گذشته پرداخت خواهد شد و کم نخواهد شد بنابراین سعی خواهیم کرد طبق استانداردهای موجود با بهترین کیفیت جوایز پرداخت شود.
برترینهای رسانه از عباسیان جایزه میگیرند
مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به این پرسش که سال گذشته رسانههای مختلف آثار مکتوب خود را برای ارزیابی به دفتر جشنواره ارسال کردند نتیجه بررسی این آثار چه شد؟ گفت: آثار اهالی رسانه در سال گذشته توسط محمود گبرلو، محمدتقی فهیم و بنده به عنوان نماینده رسانههای گروهی بررسی، تجزیه و تحلیل شد و قرارست به زودی توسط محمد خزاعی دبیر جشنواره سیام اعلام شود.
وی در پایان افزود: اما محمدرضا عباسیان دبیر این دوره از جشنواره قصد دارد برترین های اهالی رسانه را در یکی از مراسمهای ویژه جشنواره مثل معرفی بهترینهای بخش تجلی اراده معرفی کند.
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