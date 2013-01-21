فهمیه کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه گسترش فرهنگ مهدویت از وظایف مهم مسلمانان است، افزود: با تحصیل معرفت می توان به این نتیجه رسید که امام زمان(عج) تداوم بخش امامت ائمه(ع) است.

وی تصریح کرد: ایشان به واسطه فیض الهی، خاتم الاوصیاء و مظهر رسول خدا بوده و همانطور که در روایات آمده، راه معرفت خدا و اوصاف او، شناخت اولیای خدا و امامان معصوم(ع) است.

کریمیان اضافه کرد: همانطور که شیعه و سنی از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند، هر کس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشاخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است.

کارشناس فرهنگی امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مهدویت، فکر و اندیشه ای است که آثار اجتماعی فراوانی دارد اظهار داشت: مهمترین آنها از بین بردن یاس و ناامیدی از پیکره اجتماع است.

وی افزود: مهدویت؛ یعنی امیدواری به آینده ای روشن و پیامی رهایی بخش به بشر سرخورده و ستم دیده و اینکه روزی یک مرد الهی خواهد آمد و آنچه مردم بدان امید دارند، تحقق خواهد بخشید.

کریمیان تصریح کرد: یک مسلمان، باور قطعی دارد که تنها نظام اجتماعی که می تواند به خواسته های مشروع او به طور کامل پاسخ دهد، حکومت اسلامی است که شکل کامل آن در عصر ظهور حضرت مهدی(عج) تحقق خواهد یافت.

کارشناس فرهنگی امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: انسانی که معتقد به این اصل است، ناامید نمی شود زیرا می داند پایان روشن حتمی وجود دارد و سعی می کند خودش را به آن رسانده و از حرکت نمی ایستد و از این رو در برابر سختی ها تن به شکست نمی دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مهدویت به خوبی تبیین شود، حرکت های اصلاحی در سراسر جهان جان می گیرد، چنانکه انقلاب اسلامی ایران به عنوان زمینه ساز و بستری مناسب برای انقلاب بزرگ مهدی(عج) شکل گرفت.