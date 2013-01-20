علیرغم همه مشکلات اقتصادی، تولید در قزوین با قدرت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش اقتصاد مقاومتی عصر یکشنبه با حضور فرزین مدیرکل بررسی های اقتصادی وزارت اطلاعات، مدیران و صاحبان شرکتهای تولیدی و صنعتی در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد.

حسن جمشیدی ها در این همایش گفت: استان قزوین با داشتن سه هزار و500 واحد صنعتی و کسب رتبه های برتر در تولید صنایع شوینده، کاشی و سرامیک، شیشه، صنایع شیمیایی، کنتورهای هوشمند و قطعات خودرو به عنوان قطب صنعتی محسوب می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: با ظرفیت تولید پنج میلیون تن فولاد در استان در این زمینه نیز جایگاه خاصی داریم و می توانیم بسیاری از نیازهای کشور را تامین کنیم.

این مسئول تصریح کرد: با رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی باید با برنامه ریزی و حرکت هدفمند به سمت کاهش مصرف و بهینه کردن آن حرکت کنیم.

وی استفاده از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی را در مسیر قطع وابستگی به درآمدهای نفتی مهم دانست و یادآورشد: تنها با اتکاء به تولید و حمایت قاطع از آن قادریم از تنگناهای کنونی با موفقیت عبور کنیم.

جمشیدی ها بیان کرد: در شرایط کنونی یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی استان کمبود نقدینگی است که خوشبختانه فعالیتهای خوبی برای حل آنها انجام شده که با تصویب450 میلیارد تومان در ستاد تسهیلات و50 میلیارد تومان از محل سه درصد ذخیره قانونی بانکها امیدوار بودیم که بخش عمده این مشکلات برطرف شود که تاکنون محقق نشده اما انتظار داریم با حمایت مسئولان و تخصیص اعتبار لازم این کار اجرایی شود.

این مسئول اظهارداشت: امروز فشاری که به واحدهای تولیدی استان وارد می شود بسیار زیاد است اما با تعهدی که در مدیران شرکتها و واحدهای تولیدی وجود دارد و نیز در سایه برنامه ریزی و درایت کارآفرینان روند تولید با قدرت ادامه دارد.

جمشیدی ها گفت: هرگز مشکلات مانع از توقف چرخ تولید در استان نشده و با تداوم فعالیت ها امیدواریم بر مشکلات فائق شویم.