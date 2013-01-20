12 کانون مولد گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور بعد از ظهر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در هفته پاک برنامه های متنوعی در این استان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: یک روز از برنامه های هفته پاک معاینه فنی خودرو ها بوده است که نیروی انتظامی در این بحث همکاری خوبی با محیط زیست داشت و از تردد خودرو هایی که برچسب معاینه نداشته بودند جلوگیری کرد.

یوسف پور با اشاره به اینکه سطح کیفی برنامه ها افزایش پیدا کرده است بیان داشت: نقاشی کودکان با موضوع هوای پاک از دیگر برنامه های مهم این هفته بوده است

برگزاری همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی در شهرکرد

وی ادامه داد: همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی که بیش ازیک هزار و 500 نفر شرکت کننده در این همایش حضور داشتند از دیگر برنامه های هفته پاک در این استان بوده است .

یوسف پور یادآور شد: همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت ورزشهای همگانی، کارخانه سیمان شهرکرد، شرکت شیرخشک پگاه، شرکت کاشی ارژنگ برگزار شد.

همایش پیاده روی شهرکرد

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: راهپیمایی کودکان در حمایت از هوای پاک در شهرکرد از دیگر برنامه های هفته پاک بوده است.

یوسف پور بیان داشت:صنعت پاک، هوای پاک شعار سال جاری در هفته پاک بوده است که با این شعار و برنامه های نمادین در هفته پاک این واقعیت در جامعه نهادینه شود تا همه از حفظ سلامتی خود در هفته پاک برخوردار باشند.

پسماند خطر ناک در چهار محال و بختیاری وجود ندارد

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری اذعان داشت: اگر تفکیک زباله ها از مبدا نهادینه شود در مشارکت بخش خصوصی، می توان ازپسماند به عنوان یک ثروت استفاده کرد.

یوسف پور تاکید کرد: 12 کانون مولد گردو غبار در این استان وجود دارد که دشت خانمیرزا، گندمان، دشت های مرغ شهرکرد، بلداجی و... از جمله کانون های گرد و غبار در این استان است.