۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

رحمانی:

بوکس به خاطر برخی محدودیت ها هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: بوکس به خاطر برخی محدودیت ها هنوز به جایگاه اصلی و واقعی خود نرسیده و در سایه تلاش، وحدت و همدلی ورزشکاران این رشته می توانند در مسابقات آسیایی، جهانی و رقابت های المپیک برای ایران اسلامی افتخارآفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت بوکس استان زنجان  با اشاره به اینکه بوکس ایران قادر است در سایه تعامل و همکاری همه‌جانبه به جایگاه واقعی خود دست یابد افزود: در این راستا بوکس زنجان نیز تمام تلاش خود را برای کسب سهمیه در بازی‌های آسیایی 2014 اینچوان کره‌جنوبی به کار بسته است تا بتواند برای بوکس ایران و استان همانند سایر رشته‌های رزمی، افتخار کسب کند.

وی  با بیان اینکه امیدواریم رسانه ملی با نگاه ویژه این رشته ورزشی و اقدام به پخش مسابقات آن باعث رونق بیش از پیش بوکس در بین جوانان و آگاهی خانواده‌ها از این رشته ورزشی شود ادامه داد: بوکس ایران برای اینکه بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد، باید همه عوامل را در کنار یکدیگر ببیند، در غیر این صورت، رسیدن به این مهم امکان‌پذیر نخواهد بود.

رحمانی افزود: ورزش بوکس آماتور در زنجان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و طرفداران زیادی را نیز به سوی خود جلب و جذب کرده است. 

رحمانی افزود: ورزش بوکس زنجان برای کسب سهمیه به منظور حضور در بازی های آسیایی 2014 کره جنوبی نیز تلاش وافری خواهد کرد و امید می رود بوکسورهای زنجان نیز با اعزام به این مسابقات ، کاروان ورزشی ایران را صاحب نشان در این رشته ورزشی بکنند.
 
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: زنجان برای فعالیت در ورزش بوکس و همچنین برگزاری مسابقات قهرمانی کشور این رشته ورزشی از آمادگی لازم برخوردار است و امسال نیز توانست چهارمین دوره مسابقات بوکس در رده نوجوانان را در سطح بسیار خوب و مناسب برگزار کند.
 
 
