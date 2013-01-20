بوکس به خاطر برخی محدودیت ها هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت بوکس استان زنجان با اشاره به اینکه بوکس ایران قادر است در سایه تعامل و همکاری همه‌جانبه به جایگاه واقعی خود دست یابد افزود: در این راستا بوکس زنجان نیز تمام تلاش خود را برای کسب سهمیه در بازی‌های آسیایی 2014 اینچوان کره‌جنوبی به کار بسته است تا بتواند برای بوکس ایران و استان همانند سایر رشته‌های رزمی، افتخار کسب کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم رسانه ملی با نگاه ویژه این رشته ورزشی و اقدام به پخش مسابقات آن باعث رونق بیش از پیش بوکس در بین جوانان و آگاهی خانواده‌ها از این رشته ورزشی شود ادامه داد : بوکس ایران برای اینکه بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد، باید همه عوامل را در کنار یکدیگر ببیند، در غیر این صورت، رسیدن به این مهم امکان‌پذیر نخواهد بود.

رحمانی افزود: ورزش بوکس آماتور در زنجان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و طرفداران زیادی را نیز به سوی خود جلب و جذب کرده است.