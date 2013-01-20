به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صفری با اعلام این خبر افزود: هدف از راه اندازی آژانس جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی، ساماندهی وضعیت خیابا ن ها و معابر شهری به ویژه هنگام ساخت و سازهای شهری است.



وی با مثبت ارزیابی کردن اجرای این طرح اظهارداشت: از دیگر اهدافی که در راه اندازی این آژانس مد نظر مسئولان شهری به ویژه مسئولان مدیریت پسماند شهرداری و معاونت خدمات شهری شهرداری کرج قرار دارد، رفع مشکلات ناشی از وجود این نخاله ها برای عبور و مرور عابرین می باشد.



این مسئول با بیان اینکه، با انتخاب پیمانکار جمع آوری نخاله های ساختمانی بر عهده پیمانکار مربوطه قرار می گیرد، افزود: با انجام این مهم نخاله های ساختمانی که از جمله مشکلات و معضلات شهری محسوب می شوند بصورت مطلوبی از سطح خیابان ها و معابر سطح شهر جمع آوری می شود.



اجرای اقدامات شهرداری بر اساس ایده های شهروندی

مدیر منطقه 7 شهرداری کرج مطرح کرد: اقدامات و فعالیت های شهرداری بر اساس ایده های شهروندی انجام می شود.



مجید عسگری با بیان این مطلب افزود: تطابق اقدامات و فعالیت های شهرداری با خواسته ها و ایده های شهروندان ضمن تحقق اهداف خرد و کلان مدیریت شهری می تواند نقش بسزایی در ساماندهی فعالیت شهرداری ها ایفا کند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب به منظور بهره گیری از ایده های مردمی عنوان کرد: تحقق این مهم در قالب جذب مشارکت های مردمی می تواند علاوه بر کم کردن فاصله مردم و مسئولین شهری، شهرداری را در اجرای برنامه ها و طرح هایی که محور آن ایده های شهروندی است یاری دهد.

این مسئول با اشاره به تغییرات ساختاری و نهادی در نوع و شیوه مدیریت شهری، اظهارداشت: مدیریت در دوره کنونی از شیوه های خاص و ویژه ای بهره مند می شود که افزایش ارتباطات مردمی و مشارکت دهی آنان در امور بسیار حائز اهمیت می باشد.





جلسه آموزشی پروژه بلیط الکترونیک برای 900 نفر از رانندگان برپا می شود

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه عنوان کرد: جلسه آموزشی پروژه بلیط الکترونیک سازمان اتوبوسرانی برای 900 نفر از رانندگان بخش خصوصی برگزار می شود.



مهرداد کیانی با بیان این مطلب افزود: در این دوره آموزشی که در محل سالن اجتماعات سازمان اتوبوسرانی کرج برپا می شود، رانندگان اتوبوسرانی کرج در دو بخش ملکی و خصوصی با حضور در این کلاس ها با نحوه کارکرد دستگاه، تراکنش مالی و نگهداری آن آشنا می شوند.

این مسئول اظهارداشت: دراین دوره از آموزش ها جمعاً 900 نفر راننده اتوبوس در 10 گروه سازماندهی شده توسط کارشناسان پروژه تحت آموزش قرار می گیرند.



دوره های آموزشی مهارتی و فرهنگی در کرج برگزار می شود

با انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان فنی و حرفه ای استان البرز و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج، دوره های آموزشی مهارتی و فرهنگی در قالب آموزشهای کوتاه مدت در کرج ارائه می شود.



مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج با اعلام این خبراظهارداشت: در راستای کیفیت بخشی دانش فنی و حرفه ای و ترویج و اشاعه فرهنگ مهارت آموزی همچنن ارتقاء فرهنگ شهروندی تفاهمنامه ای مابین سازمان فنی و حرفه ای استان البرز و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج به امضا رسید.

محسن برجی افزود: این مهم می تواند در قبول مسئولت ها زندگی شهری و بهره مندی از فرصت های آموزشی موثر واقع شود.

این مسئول با بیان اینکه مهارت آموزی می تواند در بحث اشتغالزایی مفید باشد، عنوان کرد: تلاش می شود تا این آموزشها متناسب با نیاز شهروندان ارائه شود.

ساختمان اداری منطقه 8 کرج به بهره برداری می رسد

مدیر منطقه 8 شهرداری کرج از بهره برداری ساختمان اداری این منطقه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.



عباس سعیدی کیا بر تسریع در روند اجرایی و بهره برداری از این پروژه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده تاکید کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه جلسه ای در این خصوص برگزار شده است، اظهار داشت: همکاری و حمایت های منطقه نقش بسزایی در سرعت بخشیدن به این پروژه را داشته است.

وی همچنین با اشاره به شرایط خاص حاکم در زمینه اسکان موقت ساختمان اداری منطقه و ضرورت تکمیل و بهره برداری از پروژه ساختمان جدید اداری، بیان کرد: همکاری همه جانبه ای در این زمینه با مدیر پروژه در دستور کار است.



کیسه های مخصوص پسماند خشک بین شهروندان توزیع شد

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از توزیع کیسه های مخصوص پسماند خشک بین شهروندان به مناسبت هوای پاک خبر داد.

حسین بافقی با اشاره به طرح پاکسازی کوهستان، عنوان کرد: با توجه به اهمیت مناسبت های مربوط به محیط زیست و لزوم آموزش و فرهنگ سازی میان شهروندان در خصوص تفکیک پسماند های تولیدی، جمع آوری زباله ها از محیط زیست را امری ضروری دانست.

این مسئول با اشاره به اهمیت جداسازی پسماند های تر و خشک همچنین عدم تخلیه آنها در محیط زیست بر فرهنگ سازی تفکیک از مبدا زباله در بین شهروندان تاکید کرد.

