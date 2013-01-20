10 واحد صنعتی در نظرآّباد به سیستم تصفیه خانه فاضلاب مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ناصری با اعلام این خبر افزود: در سالجاری 10 واحد صنعتی تا کنون موفق به انعقاد قرارداد سیستم تصفیه خانه فاضلاب به منظور جلوگیری از آلودگی منابع پذیرنده محیط زیست شدند.

وی ادامه داد: تا کنون یک واحد آن در هفته هوای پاک به بهره برداری رسیده و دو سیستم تصفیه خانه فاضلاب با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد..



دانش آموزان 15 مدرسه شهرستان نظرآباد مخاطب مستقیم برنامه های هفته هوای پاک بودند



سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد گفت: همزمان با هفته پاک با هماهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان مقاطع مختلف با مسائل زیست محیطی برنامه های مختلفی در سطح مدارس شهرستان نظرآباد برگزار شد.

وی افزود: دانش آموزان بیش از 15 مدرسه مخاطب مستقیم برنامه های هفته هوای پاک بودند و تقریباً در تمامی مدارس شهرستان نظرآباد و بخش تنکمان نیز اطلاع رسانی لازم صورت پذیرفت که در این بین می توان به ارسال آثار نقاشی دانش آموزان به تعداد 1000 مورد به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظر آباد اشاره کرد .



برگزاری جشن هوای پاک در کرج



به مناسبت هفته هوای پاک با حضور اقشار مختلف مردم در شهرک مترو کرج جشنی ویژه برگزار شد.

این جشنواره به همت انجمن مردم نهاد کانون رشد خلاق و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و در محوطه زمین فوتبال شهرک مترو برگزار شد.

این جشنواره شامل برنامه های شاد و متنوعی همچون ورزش همگانی، بازی های گروهی، اجرای موسیقی زنده و همچنین کارگاه نقاشی کودکان با موضوعات محیط زیست وهوای پاک بود که با استقبال گسترده مردم همراه بود.