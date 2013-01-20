ذخیره سازی 11 هزارتن برنج در آذربایجان غربی/ایجاد جو روانی کاذب در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه این میزان برنج امروز یکشنبه برای مصارف مورد نیاز خریداری و وارد استان شده است افزود: هم اکنون هیچ کمبود و مشکلی از بابت تامین برنج مورد نیاز مردم وجود ندارد.

وی با تاکید بر تقویت سیستم نظارتی در سطح استان اظهارداشت: باید تیم های بازرسی در جه مقابله با گرانفروشی و احتکار تقویت و نظارت کافی بر بازار داشته باشند.

دیزج نژاد در ادامه با اشاره به ایجاد جو روانی کاذب در سطح بازار استان گفت: متاسفانه جو روانی کاذب در جامعه باعث شده که عده ای از مردم به ذخیره سازی و احتکار خانگی روی بیاورند که همین موضوع نیز زمینه ساز سوء استفاده برخی از افراد سودجو از شرایط پیش آمده شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه تدابیر لازم برای ذخیره سازی اقلام کالایی مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال اتخاذ شده است اعلام کرد:دستگاه های ذیربط نیز با دقت وضعیت بازار را بررسی کنند و هر جا که کمبود احساس کردند برای برنامه ریزی و اقدام لازم به ستاد تنظیم بازار استان انعکاس دهند.

تقویت نظارت بر مراکز عرضه شیر به صورت فله ای

دیزج نژاد همچنین با اشاره به ایجاد مراکز فروش شیرخام فله ای در داخل شهرها و امکان خطرسازی آنها برای مردم گفت: دامپزشکی و علوم پزشکی هرچه سریع تر نسبت به بررسی کیفیت و بهداشت این نوع شیرها اقدام کنند تا در صورت وجود مشکل نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی بر ساماندهی مراکز جمع آوری شیر در نزدیکی مراکز تولید و روستاهای پر جمعیت تاکید و یادآور شد: در این صورت شاهد اشتغال زایی و همچنین افزایش کیفیت شیر خواهیم بود.

در این جلسه وضعیت توزیع برنج و نحوه بازرسی از مراکز عرضه بررسی شد.