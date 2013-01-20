تهران سردتر می شود/ 18 استان زیر صفر می رود

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز و سواحل دریای خزر افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد رخ می دهد .

به گفته وی، فردا در برخی مناطق شمال شرق نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد و اواخر وقت دوشنبه این سامانه از شمال شرق کشور خارج خواهد شد.

امیدوار اظهار داشت: طی روز های سه شنبه و چهارشنبه به تدریج در کلان شهر های صنعتی و پر جمعیت نیمه شمالی کشور چگالی آلاینده های جوی افزایش می یابد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران کمی ابری همراه با وزش باد است و بیشینه دما ی پایتخت با 3 درجه کاهش نسبت به امروز به 11 درجه سانتیگراد و کمینه دما با 1 درجه کاهش به 4 درجه سانتیگراد می رسد.

