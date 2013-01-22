کاظم راست‌گفتار کارگردان سریال "نون خامه‌ای" درباره آخرین وضعیت ساخت این اثر به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری بیش از 30 درصد این کار در شهرک دفاع مقدس به پایان رسید.

وی افزود: این سریال که به احتمال زیاد از اواسط بهار روی آنتن می‌رود، نقدی به مسایل حاشیه‌ای سینما و کلاس‌های بازیگری دارد. داستان از آمدن یک دانشجوی شهرستانی به خانه چند دانشجو در تهران و اتفاقاتی که برای آنها رخ می‌دهد شروع می‌شود.

این کارگردان با اشاره به اینکه این مجموعه تلویزیونی برای شبکه یک سیما تولید می‌شود، درباره بازیگران آن گفت: محمدرضا هدایتی، امیرحسین رستمی، فرزاد حسنی، جواد رضویان، همایون ارشادی، نادر سلیمانی، الیکا عبدالرزاقی، مریم سعادت و... در این کار نقش‌آفرینی می‌کنند.

این سریال را بهزاد هاشمی در 30 قسمت تهیه می‌کند.

"نون خامه‌ای" ماجرای زندگی چند دانشجو است که در خوابگاه دانشجویی در تهران زندگی می‌کنند و با پیوستن جوان روستایی به نام خداداد که با هدف فیلمنامه‌نویسی به جمع دوستانش پیوسته، داستان شکل می‌گیرد.



