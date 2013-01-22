کاظم راستگفتار کارگردان سریال "نون خامهای" درباره آخرین وضعیت ساخت این اثر به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری بیش از 30 درصد این کار در شهرک دفاع مقدس به پایان رسید.
وی افزود: این سریال که به احتمال زیاد از اواسط بهار روی آنتن میرود، نقدی به مسایل حاشیهای سینما و کلاسهای بازیگری دارد. داستان از آمدن یک دانشجوی شهرستانی به خانه چند دانشجو در تهران و اتفاقاتی که برای آنها رخ میدهد شروع میشود.
این کارگردان با اشاره به اینکه این مجموعه تلویزیونی برای شبکه یک سیما تولید میشود، درباره بازیگران آن گفت: محمدرضا هدایتی، امیرحسین رستمی، فرزاد حسنی، جواد رضویان، همایون ارشادی، نادر سلیمانی، الیکا عبدالرزاقی، مریم سعادت و... در این کار نقشآفرینی میکنند.
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