مردم جهان در سال 2012 بیشتر فیلم فرانسوی دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونی فرانس فیلمز، در حال حاضر سینمای فرانسه دلایل زیادی برای جشن گرفتن دارد؛ با 875 میلیون یورو فروش خارجی و رقمی قابل توجه در فروش داخلی، سینمای فرانسه مقام نخست در اروپا را در اختیار دارد و می تواند با امید به آینده نگاه کند.

این شرکت که مسئولیت ترویج سینمای فرانسه در بیرون از مرزهای کشور را بر عهده دارد می‌گوید که ارقام باکس آفیس فرانسه در سال 2012 دو برابر شدند و مردم در سراسر دنیا 88% بیشتر از سال 2011 فیلم‌های فرانسوی را نگاه کردند.

چهار فیلم بسیار موفق، سال خوبی را برای سینمای فرانسه رقم زدند. "استریکس و اوبلیکس: خدا بریتانیا را نجات دهد" یکی از آنها بود. سه فیلم موفق دیگر در باکس آفیس "ربوده شده 2 "، "دست نیافتنی‌ها" و "آرتیست" بودند.

رژین هاچوندو مدیر اجرایی یونی فرانس فیلمز گفت: فروش‌های امسال خیلی خوب بودند و بلیت زیادی فروخته شد که همه این ها به خاطر فیلم‌های بزرگ 2012 بود. ماموریت یونی فرانس این است که با درایت تمام سینمای فرانسه را بهبود ببخشد و بهترین شرایط برای معرفی و فروش فیلم های فرانسه را در سراسر دنیا فراهم آورد. اگر پرسیده شود رمز موفقیت آنها چه بوده باید گفت که به خاطر ارزش‌هایی است که سینمای فرانسه در دنیا ارایه می کند. چون سینمای فرانسه نحوه تفکر مردم در مورد خودشان و دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهد و همه چیز فقط درباره هیجان و اکشن نیست.

میشل هازاناویکوس کارگردان فیلم آرتیست که موفقیت های زیادی را با این فیلم کسب کرد، می‌گوید: این حقیقت دارد که برای طرفداران فیلم در سراسر دنیا هالیوود یک نماد است، پس فیلم ساختن در هالیوود، فیلم را جهانی می‌کند.

سینمای فرانسه برای تقدیر از بهترین آثار سال پیش جایزه بهترین فیلم لومیر را به میشاییل هانکه برای فیلم "عشق" اهدا کرد و هر دو بازیگر اصلی این فیلم جوایز اصلی را هم بردند.