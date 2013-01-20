تحقیق و تفحص از چهار استان بررسی شد/ حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون شوراها

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز یکشنبه کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تحقیق و تفحص از چهار استانداری تهران، فارس، لرستان و آذربایجان غربی به منظور بررسی نحوه جذب و استخدام نیروی جدید و تخصیص اعتبار تملک دارائی سرمایه ای (بودجه عمرانی) این استان ها در دستور کار کمسیون شوراها قرار داشت.

وی افزود: معاونان استانداران در جلسه امروز حضور داشتند و مقرر شد گزارش خود را پیرامون این دو محور تهیه و به کمیسیون ارائه دهند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین با بیان اینکه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نیز در کمیسیون بررسی شد، تصریح کرد: مهمترین محورهای مورد بحث در مورد مرامنامه، اساسنامه و تعداد اعضای احزاب بود که مقرر شد حداقل 15 نفر به عنوان هیئت موسس در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد در دو مرحله به احزاب پروانه داده شود مرحله اول مجوز برای برگزاری مجمع عمومی و مرحله بعد، پس از برگزاری انتخابات و تعیین شورای مرکزی پروانه دائمی داده خواهد شد.

خجسته همچنین در پاسخ به این که آیا نمایندگان احزاب نیز در این جلسه حضور داشتند؟ خاطرنشان کرد: علاوه بر احزابی که در جلسه گذشته حضور داشتند مجمع اسلامی آرمان ملت ایران که یک تشکل دانشجویی است نیز در این جلسه حضور داشت.