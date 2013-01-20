آرسنال در دربی لندن مقابل چلسی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت‎های لیگ برتر انگلستان در هوایی برفی با نتیجه 2 بر یک در استمفوردبریج مقابل چلسی شکست خورد.

برای تیم میزبان "خوان ماتا" خیلی زود در دقیقه ششم گل زد و "فرانک لمپارد" 10 دقیقه بعد گل دوم تیم میزبان را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه رقیب لندنی کرد.

در نیمه دوم آرسنال بازی را هجومی آغاز کرد تا آنجا که در دقیقه 58 موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند. در این لحظه "تئو والکات" از کمند آفساید فرار کرده و در موقعیت تک به تک دروازه "پتر چک" را گشود.

پس از آن مردان "آرسن ونگر" حملات همه جانبه ای را بر روی دروازه آبی پوشان طرح ریزی کردند هرچند که چلسی هم چشم به ضدحملات داشت و چندین بار در موقعیت هجده قدم آرسنال خطرناک ظاهر شد.

این بازی زیبا در نهایت با نتیجه دو بر یک به سود چلسی به پایان رسید.

هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر امشب با برگزاری دیدار بین تیم های تاتنهام و منچستریونایتد به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 55 امتیاز - 22 بازی

2- منچسترسیتی 51 امتیاز - 23 بازی

3- چلسی 45 امتیاز - 23 بازی

4- تاتنهام 40 امتیاز - 22 بازی

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6- آرسنال 34 امتیاز - 22 بازی

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18- ردینگ 19 امتیاز - 23 بازی

19- ویگان 19 امتیاز - 23 بازی

20- کویینزپارک رنجرز 15 امتیاز - 23 بازی