نایب رئیس مجلس از اردوی تیم ملی جودو بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن ابوترابی فرد عصر امروز از فدراسیون جودو و اردوی تیم ملی بازدید کرده و با مسئولان فدراسیون و ملی پوشان به گفتگو پرداخت.

ابوترابی فرد در این دیدار وضعیت کنونی جودوی ایران در سطح آسیا و جهان و همچنین وضعیت جودوی استان‌ها را جویا شد و بر توجه بیشتر به این رشته ورزشی تاکید کرد.

در ادامه این دیدار دکتر رستگار، رئیس فدراسیون، حضور ابوترابی فرد را در فدراسیون مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تغییرات گسترده‌ای که در رشته المپیکی جودو در جهان به وجود آمده، یکی از برنامه‌های ما یاری گرفتن از پتانسیل‌های موجود در رده‌های مدیریتی کشور است. از این رو مطمئن هستم حضور شما به ما کمک خواهد کرد تا شاهد رشد و اعتلای سریع‌تر این رشته المپیکی در سطح ایران و جهان باشیم.

رستگار با اشاره به اهمیت برنامه‌های فرهنگی فدراسیون اظهار داشت: نام بزرگانی بر تارک انقلاب اسلامی درخشیده و در نظر داریم با معرفی این عزیزان برای ملی پوشان خود ضمن گسترش فرهنگ انقلابی ، آنها را با وظیفه خطیر خود در میادین بین المللی برای پاسداشت نام ایران اسلامی آشنا کنیم. به همین دلیل است که مسابقات مهم خود را با به نام اسطوره های انقلاب از جمله شهید ابوترابی فرد مزین می کنیم.

همچنین آرش میراسماعیلی در جریان بازدید ابوترابی فرد از تمرینات تیم ملی گزارشی از روند آماده سازی و برنامه های تیم ملی ارائه کرد.

در پایان از سوی دکتر رستگار دان یک افتخاری جودو و یک به ایشان اهدا گردید.