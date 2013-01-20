برگزاری یادواره سرداران یدالله کلهر، اینانلو و 60 شهید روستای رزکان در شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادواره سرداران حاج یدالله کلهر، اینانلو و 60 شهید روستای رزکان روز جمعه ششم بهمن ماه سال جاری همراه با نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسین (ع) روستای رزکان برگزار می شود.

بازدید مسئولان از نمایشگاه آثار خوشنویسان شهریار



حسین عرب نژاد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار ز 60 اثر خوشنویسی با موضوعات قرآنی و ادبی در نگارخانه کمال الملک فرهنگسرای استاد شهریار بازدید کرد.

در این دیدار عرب نژاد اظهار داشت: با توجه به کیفیت ارزشمند آثار اساتید خوشنویسی شهرستان، باید آثار این هنرمندان توانا در سطح استان نیز مطرح و ضمن حمایت از برگزاری ارائه آثار در جشنواره های استانی و کشوری از مساعدت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار نیز برخوردار می شوند.

موتورسوری در شهریار دچار حادثه شد



گزارش برخورد یکدستگاه خودروی پراید با موتور سیکلت در خیابان کوشکک نرسیده به رستوران آبشار به جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد گزارش شد.

در این زمینه بلافاصله تیم امداد و نجات مستقر در پایگاه به محل حادثه اعزام شدند و یک نفر مصدوم حادثه را پس از انجام اقدامات امدادی به بیمارستان منتقل کردند.

برپایی نمایشگاه توانمندی های آموزش و پرورش در شهریار

نمایشگاهی به منظور معرفی شورای آموزش و پرورش و دستاوردهای آن شامل نمودارهای اطلاعاتی، عکس، پوستر، بروشور، مقاله و آئین نامه های اجرای شورای آموزش و پرورش در محل مجمع خیرین شهرستان شهریار برگزار شد.

دانش آموزان، فرهنگیان و سایر شهروندان شهرستان شهریار از برپایی این نمایشگاه استقبال بسیار مطلوبی داشتند.

مسئولان نسبت به برگزاری برنامه های دهه فجر اهتمام ویژه داشته باشند



جلسه کمیته ستاد دهه فجر تشکلهای دینی شاما انجمنها، هیئات، شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان با حضور رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان قدس برگزار شد.



در این جلسه حجت الاسلام جلیل زاده، سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان قدس ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع) به اهداف این جلسه اشاره کرد و گفت: فعالان مذهبی، اعضای کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی باید در برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم نهایت سعی و تلاش را معمول دارند و از هیچ کوششی فروگزار نکنند.



وی افزود: نسبت به بزرگداشت و پاسداشت دهه فجر از طریق فضای مجازی، سایت اینترنتی، وبلاگ نویسی، انتشار مجله و نشریه اهتمام ورزند.

این مسئول از هیئات مذهبی خواست در جهت منویات رهبرانقلاب اسلامی حرکت کنند.



جلیل زاده ادامه داد: توزیع بسته های فرهنگی، بروشور، آثار شهدا، تجدید میثاق با شهدا و خانواده های محترم آنها، برپایی نمایشگاه و ایستگاه های فرهنگی و تجلیل از پیر غلامانی که همواره نقش بسزایی در فعالیت های دهه فجررا داشته اند، از اقدامات اجرایی در ایام دهه فجر است.