حجت الاسلام محمد علی سلمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهت آشنایی روحانیان اعزامی استان سمنان همراه با کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر کتابی با عنوان "با روایان نور" بین آنها توزیع شده است.

وی با بیان اینکه در این کتاب نکاتی چند پیرامون روایت گری آموزش داده می شود، گفت: تناسب با مخاطب، موضوع، زمان و مکان از جمله آداب روایتگری بوده که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

سلمانی نژاد اظهار داشت: در روایت شهیدان، ملاک اصلی، انطباق با مبانی دین است نه هر گفتار و رفتاری که صرفا منتسب به شهید باشد.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: باید در نظر داشت که روایت شهیدان موضوعیت استقلالی نداشته بلکه جنبه طریقت داشته باشد؛ یعنی از آن جهت که آئینه منعکس کننده ارزش های مکتب و الگوهای سازنده مکتب یعنی معصومان(ع) است، ارزش و اهمیت دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: باید پیش از آنکه به شهادت شهدا توجه شود، به فرآیند شهادت توجه شده تا برای مخاطب جنبه الگو دهی داشته باشد.

بنابر این گزارش: 85 روحانی استان سمنان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و سپاه قائم (عج) این استان در قالب راویان کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.