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۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۴۵

باحضور سروستانی/

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب "استراتژی انتظار" در کرمان

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب "استراتژی انتظار" در کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: نشست نقد و بررسی کتاب استراتژی انتظار اثر اسماعیل شفیعی سروستانی با حضور نویسنده کتاب در بهمن ماه سالجاری در کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، درآستانه ایام دهه فجر و سی وچهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ،به همت اداره کل کتابخانه ها ومشارکت اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه های کشور،نشست نقد و بررسی کتاب استراتژی انتظار برگزار می شود.

محمدجوادحسین زاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان ضمن اعلام این خبر افزود: وی یادگیری یا از طریق شناخت و یا عاطفه و روان به وجود می آید و در همین راستا نقش نقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه نقد از ملزومات شناخت است، تاکید کرد: به منظور کسب معرفت لازم است آنچه تولید می شود مورد ارزشیابی و نقد قرار گیرد.

حسین زاده  با تاکید به ضرورت توسعه نقد سالم و تخصصی در این استان اضافه کرد: نقدی سالم است که احساسات و عواطف در آن جای نداشته و بر اساس مستندات به اجرا درآید.

وی درخصوص نشست نقدکتاب گفت:این برنامه عصر روز هفتم بهمن ماه سالجاری درمحل کتابخانه ملی کرمان واقع درخیابان شهیدرجایی برگزار می شود.


 

کد مطلب 1796041

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