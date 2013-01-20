برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب "استراتژی انتظار" در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، درآستانه ایام دهه فجر و سی وچهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ،به همت اداره کل کتابخانه ها ومشارکت اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه های کشور،نشست نقد و بررسی کتاب استراتژی انتظار برگزار می شود.

محمدجوادحسین زاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان ضمن اعلام این خبر افزود: وی یادگیری یا از طریق شناخت و یا عاطفه و روان به وجود می آید و در همین راستا نقش نقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه نقد از ملزومات شناخت است، تاکید کرد: به منظور کسب معرفت لازم است آنچه تولید می شود مورد ارزشیابی و نقد قرار گیرد.

حسین زاده با تاکید به ضرورت توسعه نقد سالم و تخصصی در این استان اضافه کرد: نقدی سالم است که احساسات و عواطف در آن جای نداشته و بر اساس مستندات به اجرا درآید.

وی درخصوص نشست نقدکتاب گفت:این برنامه عصر روز هفتم بهمن ماه سالجاری درمحل کتابخانه ملی کرمان واقع درخیابان شهیدرجایی برگزار می شود.



