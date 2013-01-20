به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، این کتاب که برای تمامی کارکنان مراقبت‌های درمانی نوشته شده مسئولیت‌هایی را که در حقوق بشردوستانه‌ بین‌المللی، حقوق بشر بین‌المللی و اخلاق پزشکی ریشه دارند در زمان کار در درگیری‌های مسلحانه به آنان یادآوری می‌کند.

دکتر "رابین کاپلاند" مشاور درمانی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و یکی از نویسندگان این کتاب راهنما گفت: کارکنان مراقبت‌های درمانی در مناطق جنگی با چالش‌های عدیده‌ای روبرو می‌شوند که برخی عملی و بعضی دیگر اخلاقی هستند. وقتی آب یا برق بیمارستان ناگهان قطع می‌شود چگونه می‌توانیم تصمیم بگیریم که مراقبت درمانی مناسب کدام‌است؟ آیا ممکن است در زمان‌های خاصی مجبور باشیم هویت بیمارانمان را برای مقامات افشا کنیم؟ در شرایط بحرانی کدام اطلاعات یا تصاویری را در مورد بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها می‌توان در اختیار رسانه‌ها قرار داد؟

در همین رابطه دکتر "ویوین ناتانسون" مدیر فعالیت‌های تخصصی انجمن پزشکی انگلیس اظهار داشت : کتاب مسئولیت‌های کارکنان مراقبت‌های درمانی فعال در درگیری مسلحانه یا دیگر شرایط اضطراری، استاندارد مبنای این حوزه را تبیین می‌کند و تمام کارکنان درمانی که در مناطق جنگ‌زده فعالیت می‌کنند باید این کتاب راهنما را در جیب داشته باشند.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ برای رونمایی از این کتاب یک بحث آزاد آنلاین را هم میزبانی می‌کند که در آن تصمیمات دشوار و معضلاتی که کارکنان مراقبت‌های درمانی در بحبوحه‌ درگیری مسلحانه و دیگر شرایط اضطراری با آنها سروکار دارند، مطرح می شود.