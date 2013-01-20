به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، نوری المالکی گفت : در شرایطی که اوضاع درعراق به سوی آرام شدن حرکت می کند و ثبات اوضاع به نفع ملت عراق است، از مواضع برخی طرفهای منطقه ای و شخصیتهای سیاسی عراقی شگفت زده شدیم.

وی افزود: اظهارات مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق و اظهارات غیر مسئولانه احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه نشان دهنده تمایل برای مانع تراشی در مسیر گفتگو میان عراقیهاست.

نخست وزیر عراق بیان کرد: کمیته تشکیل شده از سوی کابینه نهایت تعامل را با خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان به عمل آورده است و ضمن عملی کردن برخی خواسته ها به رایزنی با نمایندگان تظاهرات کننندگان در استانهای الانبار، صلاح الدین و نینوی ادامه خواهد داد.

مالکی گفت : این اظهارات دخالت آشکار در امور دیگران و لطمه زدن به روابط حسن همجواری است. برخی خواهان تفاهم عراقیها و حل مشکلات آنها از راه گفتگو نیستند و یا از اینکه سناریوی برخورد مسلحانه آنها محقق نشده است سرخورده شده اند.

نخست وزیر عراق از مردم خواست ضمن توجه به گفتگو، مراقب توطئه ها و دخالتهای برخی طرفهای منطقه ای که خیرخواه عراق نیستند، باشند.

از سوی دیگر فواد الدورکی نماینده عضو ائتلاف دولت قانون گفت : تظاهرات ضد دولتی به سبب به کارگیری شعارهای طایفه ای تاثیر خود را از دست داده است.

وی افزود: برخی به دنبال تکرار سناریوی سوریه در عراق هستند و بیم آن می رود که گروههای مسلح به تظاهرات حمله کنند و آنگاه تقصیر را بر گردن دولت بیندازند.