به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی محمد مهدیان نسب در دهمین کمیسیون 110 فرماندهی انتظامی استان همدان افزود: نیروی انتظامی به عنوان پناهگاه ستم دیدگان و مظلومان با حضور به موقع و حرفه ای در صحنه ها و پاسخگویی به نیازهای فوری مردم، عامل جذب رضایت شهروندان نسبت به پلیس را تقویت می کند.

وی رسالت پلیس را پاسخگویی سریع به مطالبات و نیازهای مردم جامعه عنوان کرد و گفت: با تلاش و کوشش کارکنان انتظامی، مرکز فوریت های پلیسی 110 استان همدان در آذرماه امسال جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داد.

وی عملکرد حرفه ای و دلسوزانه نیروی انتظامی در حوزه های ماموریتی مختلف را موجب همگام شدن مردم با پلیس اعلام کرد و گفت: مدارا با مردم و گشاده رویی در برخورد با ارباب رجوع، موجب عزت و افتخار نیروی انتظامی در جامعه می شود.

مهدیان نسب وجود تقوا و پاکدامنی را امتیازی ارزشمند در کارکنان ناجا برشمرد و عنوان کرد: خود کنترلی کارکنان ناجا در زمان انجام ماموریت ها، مصداقی از وجود روح تقوا، پاکدامنی و اعتقاد به ارزش های معنوی است.