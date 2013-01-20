۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۲۶

موسوی خبر داد:

راه اندازی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در تمام شهرستانهای استان تهران

بهارستان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از راه اندازی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در تمام شهرستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی بعدازظهر امروز در مراسم افتتاح صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان بهارستان اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که صندوق حمایت از بخش کشاورزی در تمامی شهرستانهای استان تهران راه اندازی و فعال شود.

وی افزود: در این زمینه کمک بلاعوض 12 میلیارد و 500 میلیون تومانی وزارت جهاد کشاورزی به استان و معادل همین رقم از طرف استانداری، آورده این سازمان را به 25 میلیارد تومان برابر با 49 درصد سهم صندوق رساند.

این مسئول عنوان کرد: برای حل مشکل وثیقه کشاورزان، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در استان با چهارمیلیارد تومان سرمایه تاسیس شده است.

موسوی ادامه داد: سال گذشته 117 تشکل در این صندوق عضو بودند.

 


 

