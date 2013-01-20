  1. عناوین کل
۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۳۰

فرهنگ سبک زندگی اسلامی باید از مدیران اجرایی شروع شود

فرهنگ سبک زندگی اسلامی باید از مدیران اجرایی شروع شود

نهاوند - خبرگزاری مهر: امام جمعه نهاوند گفت: فرهنگ سبک زندگی اسلامی در جامعه باید از مدیران اجرایی شروع شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مغیثی در شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: برای فرهنگ سازی یک ایده و رفتار اسلامی در جامعه باید مدیران و مسئولین مختلف به آن عمل کنند تا مردم نیز با رغبت و اشتیاق پذیرای آن باشند.

حجت الاسلام مغیثی با بیان اینکه سازمان ها و نهادهای مختلف در راستای اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید تلاش کنند، گفت: باید در راستای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ نماز اول وقت و حضور مردم و مسئولین در مساجد برنامه ریزی شود.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات شورای عمومی در میان دستگاههای اداری و جامعه گفت:جلسات مختلف شورای اداری برگزار و در مورد موضوعات و محورهای مختلف بحث و تصمیم گیری می شود اما در عمل تأثیر و بازتابی از نتایج و اجرای مصوبات در جامعه دیده نمی شود.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: فعالیت های فرهنگی نیازمند یک حرکت جمعی است و زمانی که به این شیوه در فعالیت های فرهنگی عمل شود، نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی اظهار داشت: باید سازمان های فرهنگی در این زمینه برنامه ریزی های لازم را انجام دهند و با برنامه ریزی به سمت عملیاتی کردن مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوندحرکت کنند.

حجت الاسلام مغیثی از تشکیل کمیته فرهنگی قرآنی در زیر مجموعه شورای فرهنگی در نهاوند خبر داد و گفت: کار این کمیته ساماندهی و ترویج فرهنگ قرآنی مراکز موسسه قرآنی و خانه های قرآنی است.

فرماندار نهاوند نیز در این جلسه گفت: آسیب شناسی در مسائل فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخودار است و باید در راستای آسیب شناسی مسائل فرهنگی برنامه ریزی کرد.

مجتبی مولوی عنوان کرد: اگر کارها و امورات محوله دسته بندی و تقسیم وظایف ادارات متولی بدرستی صورت و مصوبات شورا و کارگروه های تخصصی بصورت جدی پیگیری شود شاهد رشد و توسعه زیرساخت های فرهنگی خواهیم بود.

وی گفت: وقتی کار بر اساس قانون باشد نباید از هیچ چیز هراس داشت و اگر همه اقشار وظیفه خود را درست انجام دهند به وضعیت مطلوب خواهیم رسید.

کد مطلب 1796068

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید