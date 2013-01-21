به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد غروی با اشاره به طرح نظرات عسگراولادی در جلسه جامعه مدرسین گفت: در جلسه جامعه مدرسین دیدگاههای آقای عسگراولادی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی هیچ تصمیمی در مورد آن گرفته نشد.
وی با بیان اینکه مواضع جامعه مدرسین از طریق اطلاعیه رسمی و یا توسط رئیس اعلام میشود، افزود: بقیه حضرات اعضای محترم جامعه مدرسین تنها نظرات خودشان را بیان میکنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه با تأکید بر اینکه هیچ کسی دارای عصمت نیست، گفت: آقای عسگر اولادی یک مطلبی را اظهار کردهاند هر چند مورد پسند ما نباشد ولی آن را از روی صدق و صفا و با نیت خوب گفتهاند. نبایستی به خاطر این اظهارات به شخصیت ایشان جسارت شود.
وی افزود: آقای عسگراولادی از یاران اولیه امام و انقلاب بودند که تعداد آنها به انگشتان یک دست هم نمیرسد. و در این سالها در خدمت مردم و انقلاب بوده و هیچگاه طلبکار نبوده است. نباید برخی از افراد برخوردی کنند که ضد انقلاب خوشحال شوند.
آیتالله غروی هرگونه برخورد افراطی با شخصیتهای اسلامی و انقلابی که از استوانههای نظام و انقلاب هستند را ضربه به انقلاب توصیف و بر حفظ حرمت شخصیتها تأکید کرد.
وی تأکید کرد: آقای عسگراولادی از ارکان اصولگرایان هستند. امروز بعضیها خوشحال میشوند که از داخل اصولگرایان به ایشان اسائه ادب شود. برخی افراد نباید کاری کنند که مخالفان اصولگرایان خوشحال شوند.
آیتالله غروی:
نظرات عسگراولادی از روی صدق وصفا است/ جامعه مدرسین هیچ تصمیمی در این باره نگرفت
قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه برخی افراد نباید کاری کنند که مخالفان اصولگرایان خوشحال شوند، تأکید کرد: نظرات آقای عسگراولادی از روی صدق و صفاست و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصمیمی درباره اظهارات وی نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد غروی با اشاره به طرح نظرات عسگراولادی در جلسه جامعه مدرسین گفت: در جلسه جامعه مدرسین دیدگاههای آقای عسگراولادی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی هیچ تصمیمی در مورد آن گرفته نشد.
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