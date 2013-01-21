نظرات عسگراولادی از روی صدق وصفا است/ جامعه مدرسین هیچ تصمیمی در این باره نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد غروی با اشاره به طرح نظرات عسگراولادی در جلسه جامعه مدرسین گفت: در جلسه جامعه مدرسین دیدگاه‌های آقای عسگراولادی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی هیچ تصمیمی در مورد آن گرفته نشد.



وی با بیان اینکه مواضع جامعه مدرسین از طریق اطلاعیه رسمی و یا توسط رئیس اعلام می‌شود، افزود: بقیه حضرات اعضای محترم جامعه مدرسین تنها نظرات خودشان را بیان می‌کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه با تأکید بر اینکه هیچ کسی دارای عصمت نیست، گفت: آقای عسگر اولادی یک مطلبی را اظهار کرده‌اند هر چند مورد پسند ما نباشد ولی آن را از روی صدق و صفا و با نیت خوب گفته‌اند. نبایستی به خاطر این اظهارات به شخصیت ایشان جسارت شود.



وی افزود: آقای عسگراولادی از یاران اولیه امام و انقلاب بودند که تعداد آنها به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. و در این سال‌ها در خدمت مردم و انقلاب بوده و هیچ‌گاه طلبکار نبوده است. نباید برخی از افراد برخوردی کنند که ضد انقلاب خوشحال شوند.



آیت‌الله غروی هرگونه برخورد افراطی با شخصیت‌های اسلامی و انقلابی که از استوانه‌های نظام و انقلاب هستند را ضربه به انقلاب توصیف و بر حفظ حرمت شخصیت‌ها تأکید کرد.



وی تأکید کرد: آقای عسگراولادی از ارکان اصول‌گرایان هستند. امروز بعضی‌ها خوشحال می‌شوند که از داخل اصول‌گرایان به ایشان اسائه ادب شود. برخی افراد نباید کاری کنند که مخالفان اصولگرایان خوشحال شوند.