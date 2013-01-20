  1. بین الملل
۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۱۷

یک مقام عراقی خبر داد؛

متلاشی شدن بزرگترین شبکه وابسته به القاعده در استان بابل عراق

متلاشی شدن بزرگترین شبکه وابسته به القاعده در استان بابل عراق

منابع عراقی از دستگیری اعضای بزرگترین شبکه وابسته به القاعده در استان بابل که در بسیاری از جنایات این استان مشارکت داشتند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "سعد معن" سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: اطلاعات استان بابل طی یک عملیات جستجو در مناطق مختلف این استان، بزرگترین شبکه القاعده شامل 22 دو نفر را دستگیر کردند.

وی با اشاره به وجود برخی سرکرده های مهم القاعده در این استان در میان افراد دستگیر شده افزود: در این عملیات همچنین یک انبار سلاح کشف شد.

سخنگوی وزارت کشور عراق بیان کرد: اعضای این شبکه در جنایات بسیاری در بابل از جمله انفجار بازار الزبیدیه، رستوران الحفریه، کوت، منطقه الشاوی در حله و حمله به محمد المسعودی استاندار بابل دخالت داشته اند.

خبر دیگر اینکه منابع پلیس استان کربلا از خنثی سازی یک بمب کارگذاشته شده در مسیر گشتی های ارتش عراق در شمال کربلا خبر دادند.

کد مطلب 1796091

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