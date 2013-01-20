بارندگی طی زمستان سال جاری در کرمان افزایش یافت

مریم سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق برآوردهای صورت گرفته و بررسی نمودارها میزان بارندگی در استان کرمان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر دارد.
وی با اشاره به افزایش بارندگی ها در پائیز به میزان 30 درصد در مقایسه با سال گذشته گفت: در زمستان نیز میزان بارندگی در استان کرمان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگیها در استان کرمان طی سال آبی در منوجان روی داده است.
وی در خصوص برودت هوا نیز گفت: متوسط درجه هوا در زمستان سال گذشته چهار درجه بوده است و در سال جاری این شاخص به پنج درجه رسیده است.
وی در خصوص وضعیت آب و هوای کرمان طی روزهای آینده گفت: جو استان کرمان طی روزهای آینده پایدار خواهد بود و افزایش دما را نیز شاهد خواهیم بود.
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