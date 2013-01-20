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۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۰۶

سلاجقه:

بارندگی طی زمستان سال جاری در کرمان افزایش یافت

بارندگی طی زمستان سال جاری در کرمان افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی کرمان از افزایش بارش باران طی زمستان جاری در کرمان خبر داد.

مریم سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق برآوردهای صورت گرفته و بررسی نمودارها میزان بارندگی در استان کرمان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر دارد.

وی با اشاره به افزایش بارندگی ها در پائیز به میزان 30 درصد در مقایسه با سال گذشته گفت: در زمستان نیز میزان بارندگی در استان کرمان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگیها در استان کرمان طی سال آبی در منوجان روی داده است.

وی در خصوص برودت هوا نیز گفت: متوسط درجه هوا در زمستان سال گذشته چهار درجه بوده است و در سال جاری این شاخص به پنج درجه رسیده است.

وی در خصوص وضعیت آب و هوای کرمان طی روزهای آینده گفت: جو استان کرمان طی روزهای آینده پایدار خواهد بود و افزایش دما را نیز شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 1796093

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