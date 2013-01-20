به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری mmnews آلمان، "ران پاول" نماینده کنگره آمریکا پس از 36 سال فعالیت از صحنه سیاسی این کشور کناره گیری کرد. این سیاستمدار جمهوریخواه در نطق خداحافظی که به همین مناسبت در کنگره ایراد کرد، از مشکلات داخلی آمریکا از جمله سیاست های اقتصادی دولت اوباما انتقاد کرد.

پاول که در سالهای 1988، 2008 و 2012 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، با اشاره به بحث های بی پایان بر سر بودجه، تلاش دولت برای تحت کنترل درآوردن سیستم بانکی و اقتصادی و نیز ایفای نقش پلیس جهانی توسط دولتمردان را به باد انتقاد گرفت.

وی در بخشی از سخنانش به کنایه گفت : شاید برخی بگویند من در زمان نمایندگی ام از 1976 تا 2012 اثر محسوسی از خود به جا نگذاشته ام، هیچ قانونی، هیچ ساختمانی یا خیابانی به نام من ثبت نشده، اما خدا را شکر در این مدت با وجود تلاش های من، دستگاه دولت به طرز عجیبی بزرگ شده، فشار مالیات ها باقی مانده، جنگ ها به موضوعی دائمی تبدیل شده و بدون موافقت کنگره همچنان در جریان است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته تاکید کرد مانع بزرگی که سبب می شود تغییری اساسی در واشنگتن رخ ندهد، خودداری از پذیرش این واقعیت است که آمریکا کشوری ورشکسته است. به گفته وی این امر سبب افزایش دائمی هزینه های دولت می شود و هیچ یک از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه کاری برای توقف این وضعیت انجام نمی دهد.