برخورد سه دستگاه خودرو در راور 8 کشته و مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهربخش در تشریح این خبر گفت: بنابه اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور راور به مشهد، بلافاصله ماموران در محل حادثه حضور یافتند.

این مسئول بیان داشت: طی بررسی بعمل آمده در محل ، مشخص شد در این حادثه بر اثر برخورد یکدستگاه خودرو بنز با یک دستگاه پراید و کامیون سه نفر کشته و پنج نفر مجروح و راهی بیمارستان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان راور خاطر نشان کرد: بی مبالاتی و سبقت غیر مجاز راننده بنز و تجاوز به چپ وی نسبت به سواری پراید و کامیون علت این حادثه بود.