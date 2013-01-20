سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال/300 واحد معدنی در کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار داشت: بعد از سفر مقام معظم رهبری شرکت های وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خوبی را در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی در این استان آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با توجه به پیگیری های مکرر از سوی استان، چندین شرکت سرمایه گذاری حدود 300 میلیارد تومان را در استان کردستان تعهد کرده اند که در صورت بهره برداری از پروژه ها و طرح های در دست اجرا زمینه اشتغال برای بیش از سه هزار نفر در این حوزه ایجاد می شود.

رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به رفع مشکلات ارزی شرکت پتروشیمی کردستان و بهره برداری از این طرح در ابتدای سال آینده، یادآور شد: با بهره برداری از فاز نخست این پروژه در اردیبهشت ماه سال 92 زمینه اشتغال برای حدود 500 نفر به صورت مستقیم و اشتغال بیشتری به صورت غیرمستقیم فراهم می شود.

وی با بیان اینکه در کنار این طرح، پروژه های متعددی تولیدی و صنعتی در استان کردستان در دست احداث است، عنوان کرد: در صورت همکاری و تعامل بهتر سیستم بانکی استان کردستان می توان امیدوار بود که زمینه برای جبران کمبودهای این استان در تمامی حوزه ها به ویزه صنعت فراهم شود.

شاه غیبی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های معدنی استان کردستان اشاره کرد و افزود: در حالی که تا قبل از سال 84 تنها 103 واحد معدنی در استان فعال بود که هم اکنون این میزان به 300 واحد افزایش پیدا کرده است و انتظار می رود که بتوانیم بهره برداری بهتری از این حوزه انجام دهیم.

وی در پایان گفت: بهره برداری از واحدهای معدنی استان کردستان و همچنین تلاش برای ایجاد واحدهای تولیدی همانند آنچه که در معدن طلای قروه در دست اجراست می تواند مشکلات بیکاری کردستان را تا حدود زیادی برطرف کرده و زمینه را برای ایجاد فرصت های بیشتر شغلی فراهم کند.

بعد از ظهر یکشنبه و در محل سالن استانداری کردستان مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی این استان برگزار شد و طی آن ضمن تقدیر از خدمات سیروس شاه غیبی، پیمان اسراری به عنوان سرپرست جدید این سازمان در کردستان معرفی شد.

