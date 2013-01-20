به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسراری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 46 هزار واحد صنفی در حوزه های مختلف خدماتی در استان کردستان فعالیت دارند که می توان با برنامه ریزی مناسب از این ظرفیت در راستای جبران کمبودهای استان برنامه ریزی بهتری را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: کردستان در بخش های مختلف به ویژه حوزه خدمات ظرفیت های خوبی را در اختیار دارد که هر چند از یک جنبه تکیه بیش از حد بر حوزه خدمات یک تهدید است ولی از سوی دیگر می توان از این ظرفیت برای رسیدن به توسعه بهتر در کردستان بهره برداری کرد و یکی از اولویت های اصلی سازمان در ادامه فعالیت های کاری خود رسیدن به شرایط بهتر در این بخش است.

سرپرست جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در ادامه به ظرفیت های تجارت خارجی در این استان اشاره کرد و یادآور شد: وجود دو مرز رسمی در کنار بازار بکر کشور عراق این فرصت را در اختیار کردستان قرار داده است تا بتواند در این بخش نیز به جایگاه و رتبه بهتری در کشور دست پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از همکاری و مشارکت تشکل های فعال در حوزه صنعت، معدن و تجارت در استان کردستان گفت: در صورت تدوین سیاست گذاری های مناسب می توان از همکاری و مشارکت بخش های خصوصی به شکل بهتری استفاده کرد که این مهم نیز باید در سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

اسراری تقویت همکاری بین دولت و بخش خصوصی را در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در استان کردستان مورد تاکید قرار داد و افزود: تسهیل شرایط و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم از سوی دولت و فعالیت های بهتر از سوی بخش خصوصی می تواند بسیاری از مشکلات فعلی در این استان را از میان بردارد.

بعد از ظهر یکشنبه و در محل سالن استانداری کردستان مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی این استان برگزار شد و طی آن ضمن تقدیر از خدمات سیروس شاه غیبی، پیمان اسراری به عنوان سرپرست جدید این سازمان در کردستان معرفی شد.