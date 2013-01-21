کمبود در بعضی از بخش ها را قبول دارم/ سوء استفاده از بخش معدن کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: علیرغم تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته همچنان کمبودهایی در بعضی از حوزه های استان کردستان به چشم می خورد که باید با تلاش و جدیت بیشتر از سوی تمام مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان این مشکلات را رفع کنیم.

وی ادامه داد: طی سه سال اخیر اقدامات و حرکت های بسیار اساسی در راستای رسیدن کردستان به توسعه همه جانبه آغاز شده است ولی متاسفانه علیرغم تمام اقدامات همچنان در بخشی از حوزه ها با مشکلاتی مواجه هستیم که انتظار می رود تمام مدیران استان با عزم بیشتر برای رفع این مشکلات مشارکت و همراهی داشته باشند.

استاندار کردستان با بیان اینکه مدیران باید همواره در دسترس باشند و مطالبات مردم را به بهترین شکل ممکن پیگیری کنند، بیان کرد: در کنار حضور همه جانبه مدیران در صحنه باید بدنه کارشناسی ادارات و سازمان های دولتی هم با نگاه تسهیل در امور وارد عرصه شوند و برای بهتر شدن اوضاع استان تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارهای عظیم صورت گرفته در حوزه صنعت در استان کردستان گفت: در صورت همکاری بهتر از سوی تمامی ادارات و سازمان های دولتی می توان در این بخش به وضعیت بهتری رسید و یکی از دغدغه های اصلی مردم این استان در بخش اشتغال را رفع کرد.

شهبازی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات جدی استان کردستان در بخش معدن، افزود: متاسفانه در حوزه معدن استان کردستان سوء استفاده های صورت گرفته است که انتظار می رود با نظارت و دقت بیشتر از انجام اقداماتی این چنین به شدت جلوگیری شود و از این ظرفیت ها برای خدمت بهتر به مردم استفاده شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه در بخش معدن واگذاری ها به شکل مناسبی صورت نگرفته است و به همین دلیل افرادی هم اکنون پروانه معادن را در اختیار دارند که از آن برای کسب درآمد بیشتر استفاده می کنند که باید هر چه سریعتر جلوی این وضعیت گرفته شود و معادن به افراد واجد شرایط واگذار شود.

استاندار کردستان در پایان از رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواست که در این بخش با دقت بیشتری فعالیت کرده و مشکلات را رفع کند.