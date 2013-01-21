سازمان لیگ جودو همکاری نکرد/ رقابتهای گرجستان برای تیم ملی مفید است

امیر قاسمی نژاد ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای لیگ حساسیت خاص خود را دارد، تیم ما سه بازی مهم در پیش دارد که باید در کورس قهرمانی با دیگر مدعیان مبارزه کنیم، مسائل مربوط به این رقابتها چند روز قبل از اعزام روی کار بچه ها تاثیر خواهد داشت.

وی افزود: اعضای تیم ملی مدتهاست در اردوی تیم ملی سخت تمرین می کنند تا به آمادگی لازم برای حضور در رقابتهای گرجستان دست پیدا کنند. انتظار داشتیم سازمان لیگ با تیم ملی همکاری کند و تاریخ مسابقات به یک هفته زودتر یا بعد از بازگشت تیم تغییر می یافت. تاریخ رقابتهای گرجستان از قبل مشخص بود و می شد طوری برنامه ریزی کرد که بازیهای لیگ با این اعزام تداخل پیدا نکند.

دارنده مدال برنز آسیا در خصوص رقابتهای گرجستان گفت: اولین میدانی که در رده بزرگسالان به روی تاتامی رفتم همین تورنمنت گرجستان بود. همیشه دوست داشتم در این تورنمنت قدیمی و سطح بالا به مدال دست پیدا کنم. به اعضای تیم هم این نکته را یادآور شده ام که رقابتهای سنگینی را در پیش داریم.

قاسمی نژاد در مورد آمادگی اعضای تیم هم گفت: تمرینات خوب و هدفمندی را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنیم، همه نفرات تیم با جدیت تمام و انگیزه بالا در تمرینات شرکت می کنند و رفته رفته به آمادگی لازم دست پیدا خواهند کرد. هدف اصلی مسابقات آسیایی و بعد از آن رقابتهای جهانی است و اردونشینان تلاش دارند تا در ترکیب نهایی تیم اعزامی قرار بگیرند و این فرصت ها از دست نخواهند داد.

وی ادامه داد: بعد از این مسابقات در یک اردوی مشترک شرکت می کنیم که خیلی مفید خواهد بود. همه تیم های مدعی دنیا دائم در کمپ های تمرینی فرانسه ، اتریش ، ژاپن و ... شرکت می کنند و این اردو برای ما که آماده مسابقات مهمی می شویم اهمیت زیادی دارد.

این ملی پوش جودو در پایان گفت: وظیفه سرگروهی تیم ملی در غیاب رودکی به من واگذار شده که واقعا دشوار است. همه نفرات تیم رودکی را دوست دارند و بی صبرانه منتظریم تا او برای مسابقات مهم آتی به اردو بازگردد.

تیم ملی جودو 13 بهمن ماه برای شرکت در تورنمنت گرجستان راهی تفلیس خواهد شد.