زنجان استان درجه 2 شد/ ارتقاء جایگاه استان مطالبه بر حق مردم

به گزارش خبرنگار مهر، استان زنجان دهه چهارم انقلاب شکوهمند و پر عظمت ایران اسلامی را سپری می کند که نمی توان وضعیت حال حاضر آن را با زمان طاغوت مقایسه کرد چون آنچه بر اساس مستندات و مطالب در زمینه شاخص های مقایسه ای عنوان می شود و زیرساختهایی که در حال حاضر در استان به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارد در زمان طاغوت صفر بود.

مقطع حساس اوایل پیروزی انقلاب و به تبع آن وقوع جنگ تحمیلی روندی را ایجاد کرد که استان زنجان نیز همانند سایر نقاط کشور بر اثرات جنگ تحت تاثیر قرار بگیرد به گونه ای که نیروی انسانی و زیرساخت های توسعه استان در روند رشد دچار وقفه شد و شرایط بعد از جنگ به گونه ای بود که استان به لحاظ برخورداری از اعتبارات و برنامه ریزی توسعه ای نتوانست روند مطلوب را طی کند.

استان زنجان از دیرباز دارای توانمندیها و ظرفیتهای خاص و ویژه برای توسعه بوده است ولی این ظرفیت ها و توانمندیها در غبار برخی تنگ نظریها و سنگ اندازیها رنگ باخته و فرصت ها به تهدید تبدیل شده اند که تاریخ استان زنجان سرشار از فرصت سوزیها است.

زنجان شهر شور و شعور حسینی میعادگاه عاشقان اباعبدالله، دیار عالمان و دانشمندان بزرگ و جهانی و دیار همه خوبیها و اولین هاست. استان زنجان دارای همه ظرفیت ها و پتانسیل ها برای پیشرفت و توسعه است ولی باید قبول کنیم که استان زنجان با نقطه ایده آل خود فاصله زیاد دارد.

عدم تحمل نیروهای بومی و سنگ اندازی در مسیر فعالیت نیروهای بومی مشکلی است که هنوز با گذشت سالها از بین نرفته و به گونه ای موجب فرار نیروی بومی از استان زنجان شده است از سوی دیگر خود کم بینی و عدم باور داشتن توانمندی نیروهای بومی همواره ضربات محکمی بر بدنه توسعه ای استان زده است.

حجت الاسلام علی خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با ابراز رضایتمندی از ارتقاء رتبه این استان از درجه سه به دو می گوید: بر اساس آمار موجود هم اکنون سطح استان زنجان در تمام این 35 معیار بالاتر از حد مورد نیاز برای رسیدن به رتبه دو در میان استان ها است.

حجت الاسلام علی خاتمی ادامه می دهد: تعیین سطح هر استان بر اساس 35 معیار است و ارتقای این رتبه نیازمند رشد در تمام این شاخص ها بوده است.

حجت الاسلام خاتمی بارها بر این نکته تاکید داشته که زنجان جزو استانهای توسعه نیافته است و برای جبران این توسعه نیافتگی به جای گشتن به دنبال مقصر باید تلاش و همت مضاعف کرد.

وی تاکید می کند: امروز باید به جای اینکه دنبال مقصران عقب افتادگی استان بگردیم، با تعامل و احساس مسئولیت در مسیر رشد و شکوفایی زنجان گام برداریم.

حجت‌الاسلام علی خاتمی تاکید می کند: زنجان همه امکانات و زیرساخت ها را می خواهد و استانی توسعه یافته و برتر حق مردم زنجان است.

وی بازبینی وضعیت مسئولان گذشته و انتقاد از آنان را امری بیهوده دانست و افزود: در حال حاضر که مسئول کارهای مردم هستیم، باید گذشته را رها کرده و بر روی پیشرفت استان و مردم تمرکز کنیم.

حجت الاسلام خاتمی با تاکید بر اینکه امروز زمان آن فرارسیده که با نگاه فرابخشی به مسائل این استان، برای توسعه همه جانبه و هماهنگ آن بکوشیم، به ظرفیتهای بی شمار استان زنجان در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرده و می گوید: طی سال های اخیر اقدامات مطلوبی در راستای بهره مندی از پتانسیل های بلااستفاده استان زنجان صورت پذیرفته است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان تاکید می کند: با اندک تلاش بیشتر مسئولان ارشد، بخش خصوصی و فعالیت بیش از پیش بخش معدن و صنعت، استان زنجان می تواند در کمترین زمان به رتبه یک دست یابد.

بی شک نگاهی به روند رو به رشد استان طی سالهای اخیر می تواند با تلاش و همسویی کلیه مسئولان استان تدوام یابد و این گفته نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان تاکیدی بر این اصل است که استان زنجان لیاقت برخورداری از کلیه امکانات و زیرساختها را دارد به گونه ای که حجت الاسلام خاتمی بارها بر این اصل تاکید داشته اند که نباید به وضعیت موجود قانع باشیم و باید استان زنجان از همه زیرساخت ها بهره مند باشند.

تلاش محمد رئوفی نژاد در راستای توسعه استان به رغم وجود همه محدودیت ها موجب شده در حال حاضر استان زنجان در بسیاری از بخش ها از جایگاه گذشته خود فاصله بگیرد به نوعی که می توان مصداق بارز این امر را در ارتقاء جایگاه استان یافت.

استاندار زنجان گفت: مصوبه فوق در سطح استان اجرایی خواهد شد و تکلیف تمام دستگاه‌ها برای تعیین وضعیت نیروهایشان در چارچوب قانون مشخص است.



رئوفی نژاد با اشاره به ارتقا به رتبه دو کشوری در خصوص تأثیرگذاری ارتقاء شاخص استان‌ها در جذب سرمایه‌گذار افزود: برای یک سرمایه‌گذار موقعیت استان بسیار حائز اهمیت است چرا که تعیین مرکز سرمایه‌گذاری به‌عنوان استانی درجه یک، دو و یا سه جهت ایجاد انگیزه سرمایه، مهم است.



استاندار زنجان در این خصوص می گوید: ارتقاء استان زنجان از درجه 3 به درجه 2 کشوری نشان از ظرفیت و پتانسیل بالای این استان داشته و حق مسلم استان بوده است.

محمد رئوفی نژاد می افزاید: اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر، این ظرفیت را برای استان ایجاد کرده تا در ردیف استان های سطح یک کشوری نیز قرار گیرد.

وی ادامه می دهد: امیدواریم این فرصت جدید، پتانسیل های خوبی را برای استان ایجاد کند تا در آینده بسیار نزدیک، شاهد ارتقاء استان به سطح یک باشیم.



رئوفی نژاد با اشاره به این‌که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی جزء سه استان برتر کشور هستیم، می افزاید: سرعت سرمایه‌گذاری در استان از سرعت قابل قبولی برخوردار است.



استاندار زنجان ادامه می دهد: این امر فرصت خوبی برای استان است تا از ظرفیت‌های همه جانبه برای شهروندان و حتی مسئولان جهت توسعه دقیق‌تر شاخص‌ها بهره‌مند شود.

در این میان نقش تاثیرگذار نمایندگان ادوار مختلف در مجلس به خصوص دو دوره اخیر را نمی توان کتمان کرده همسویی نمایندگان و تعامل سازنده آنها با مدیران استان توانسته نقش اساسی در تحقق ارتقا استان داشته باشد.

روندی که اکنون استان زنجان شاهد آن است روندی توسعه ای است و فارغ از همه نگرش ها و فرایندها باید قبول کنیم استان زنجان توانسته مسیر مطلوبی را در زمینه توسعه طی کند و تدوام این روند به عنوان یک نیاز اساسی و اثرگذار می تواند آینده ای روشن را طی کند.

برخورداری استان زنجان از ذخایر ارزشمند معدنی، قرار گرفتن در شاهراه اتصال مرکز به غرب و شمالغرب کشور، وجود بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مطرح شدن به عنوان استانهای برتر در زمینه وجود امنیت پایدار، وجود شرکت های بزرگ بین المللی تولید تجهیزات برق، نزدیکی به مرکز کشور، وجود بیش از 75 هزار دانشجو و دارا بون قابلیت و توانمندی تبدیل شدن به شهر دانشگاهی ایران تنها بخشی از پتانسیل های استان یک میلیون نفری زنجان است.

وجود منطقه زرخیر طارم که بیش از 70 نوع محصول کشاورزی را در خود تولید می کند، استقرار معدن سرب و روی انگوران در استان، تولید غلات متنوع در منطقه خدابنده و همچنین دستاوردهای استان در بخش کشاورزی می تواند بستر مناسبی برای رشد هر چه بیشتر استان زنجان فراهم کند.

در این راستا نمی توان این نکته را منکر شد که استان زنجان با آنچه که لایق آن است فاصله دارد فرصت سوزیهای که در استان زنجان بنا به دلایلی صورت گرفته و غرض ورزیها و تنگ نظریهایی که همواره دامنگیر استان زنجان بوده موجب شده استان از نقطه آرمانی خود فاصله زیادی داشته باشد.

عدم تحمل مدیران بومی و سنگ اندازیها در مسیر مدیران بومی و حتی مدیران غیربومی که فعالیت های گسترده ای در استان زنجان داشته اند موجب شده اند همه روندی را ایجاد کرده که استان زنجان نتواند به موقعیت مطلوب خود برسد.

باید قبول کنیم استان زنجان، استانی است که همواره نقش تاثیرگذار در فرایندهای مختلف ملی کشور داشته است، مسیری طولانی برای رسیدن به جایگاه و موقعیت ممتاز دارد و در این مسیر همه آحاد جامعه وظیفه دارند.

خود انزوایی و دیگر انزوایی، وارد شدن به مسئله حاشیه ای در خصوص توسعه استان، به دنبال مقصر گشتن و مواردی از این قبیل همه و همه موانع مهم در مسیر توسعه استان هستند چون با فرایندهای عنوان شده مسیر توسعه استان دچار وقفه می شود.

ارتقا استان از جایگاه سوم به ارتقا دوم طی چند دهه طی سالهای اخیر با پیگیری و شدت بیشتری رخ داده است و این روند باید برای رسیدن به جایگاه استانهای برتر با شدت و همت بیشتر و به دور از غرض ورزی و تنگ نظری تداوم یابد.

این اصل که استان زنجان هر چند توانسته به جایگاه دوم کشاورزی ارتقا یابد مهم است ولی باید از سوی دیگر با درک واقعیت ها و مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد برای رفع مشکلات تلاش کرد. رکود و کمتر توسعه یافتگی در زمینه گردشگری، وجود برخی مشکلات در حوزه صنعت و معدن، عدم هماهنگی اجرای برخی طرحها با برنامه زمانبدی و برخی مشکلات دیگر زنگ خطری برای توسعه استان است که باید با تلاش مسئولان استان این امر به شکل مطلوب روند حرکت خود را طی کند و به استان درجه یک تبدیل شود.

به هر حال روند موجود و همبستگی ایجاد شده در استان زنجان که با حضور حجت الاسلام علی خاتمی نماینده ولی فقیه امام زنجان ایجاد شده را باید به فال نیک گرفت و با ارج نهادن به تلاش های همه مدیران بومی و غیربومی که برای توسعه استان تلاش کرده اند امید است با توجه به تلاش ها و دلسوزیهای محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان همه آحاد جامعه در فرصت باقیمانده چندماهه فعالیت دولت دهم برای رسیدن به فرصت های ارزشمند تلاش کند.

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گزارش:زهرا مقدمی