سپاه همواره منشا خیر و برکت در کشور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو عصر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده منطقه چهارم دریایی سپاه در عسلویه اظهار داشت: استکبار جهانی هیچگاه دشمنی خود را با نظام اسلامی پایان نمی‌دهد و همواره با طراحی و پیاده‌سازی دسیسه‌های جدید سعی در ضربه زدن به نظام اسلامی دارند.

وی با بیان اینکه تا زمانی که نظامی اسلامی وجود دارد، استکبار نیز با این نظام مبارزه خواهد کرد، افزود: هرگز نباید از استکبار و دسیسه‌های ‌آنها غافل شویم چرا که انها ساکت نخواهند نشست.

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های مختلف و تلاش آن برای عمران و آبادانی کشور همچنین دفاع از مرز‌ها، خاطرنشان ساخت: سپاه همواره مایه خیر و برکت برای کشور بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: پاسداران همواره خالصانه برای عزت و سربلندی نظام تلاش کرده‌اند و در این راه افراد زیادی جان خود را فدا کرده‌اند که حاصل آن اقتدار و عزت امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

سردار رزمجو همکاری و همدلی بین همه مسئولان را یکی از عوامل موفقیت دانست و تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان با فرمانده جدید منطقه چهارم دریایی سپاه شاهد ادامه موفقیت‌ها در این عرصه باشیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های سردار ناصری در زمان حضور خود در منطقه چهارم دریایی سپاه اظهار داشت: سردار ناصری زحمات بسیار زیادی کشید و از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

روز به روز بر اقتدار سپاه افزوده می‌شود

فرماندار کنگان نیز در این آئین اظهار داشت: پاسداران وارثان اصلی شهدا و ادامه دهنده راه همه مجاهدان و سربازان ولایت و سربازان حضرت بقیه‌الله(عج) هستند.

تیمور یزدانشناس یادآور شد: امروز همه باید در مسیر ولایت و رهبری برای موفقیت نظام اسلامی تلاش کنیم و هیچ فرصتی برای خدمت‌گذاری را نباید هدر دهیم.

وی به وضعیت کنونی کشور اشاره کرد و بیان داشت: نظام اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و روز به روز نیز شاهد اقتدار بیشتر نظام در تمام عرصه‌ها هستیم.

یزدان‌شناس با تجلیل از خدمات سردار ناصری در مدت خدماتش در منطقه چهارم دریایی سپاه افزود: سردار ناصری ارتباط بسیار خوبی با سایر مسئولان داشت و در راستای رشد و پیشرفت منطقه از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: نام این فرمانده سپاه در منطقه و شهرستان و استان به نیکی یاد می‌شود و خدماتی ماندگار ارائه کرده است.

یزدانشناس با تجلیل از تلاش‌های پاسداران و مجموعه سپاه در دفاع از مرزها تصریح کرد: سپاه پاسداران امروز در اوج آمادگی قرار دارد و سپاه بالنده و بارور شده و روز به روز نیز بر اقتدار سپاه افزوده می‌شود.

وی با بیان رشادت‌های شهید مهدوی و سایر شهدای پاسدار گفت: شهید مهدوی‌ها و سایر سرداران شهید رسالتی بر دوش پاسداران گذاشته‌اند و همه باید این رسالت را ادامه دهند.