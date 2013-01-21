ثبت ملی حماسه دوم بهمن 57 ارومیه/ بازخوانی یک روایت تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند 34 سال پیش قیام های خیابانی مردم قم در 19 دی و مردم تبریز در29 بهمن سال 56 پایه های سطلنت 2500 ساله طاغوت در ایران را لرزاند اما قیام دوم بهمن سال 57 مردم ارومیه به عنوان اولین اقدام مسلحانه تیر خلاصی بر این حکومت ستم شاهی بود.

اما بعد این همه سال از رشادت ها و دلیرمردی های مرزداران انقلاب اسلامی و با وجود سند زنده این حماسه بزرگ مردمی حجت الاسلام حسنی این واقعه در لابه لای صفحات تاریخ زرین انقلاب اسلامی مورد غفلت واقع شده است.

حماسه باشکوه این مردم در دوم بهمن 57، دلیرمردی ها در هشت سال دفاع مقدس، حراست و صیانت از مرزهای ایران اسلامی چه در سالهای دور و چه در حال حاضر نشان می دهد این خطه دین خود رابه خوبی به انقلاب، امام راحل، رهبر عظیم الشان و ایران اسلامی ادا کرده است و وقت آن است که زنگار غفلت از این حماسه آفرینی ها از چهره پرصلابت آن زوده شود.

بازشناسی هویت تاریخی یک ملت راه آینده را هموارتر می سازد که در این راستا حماسه دوم بهمن 57 ارومیه از روزهای منحصر به فرد در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود که یادآوری و بازخوانی آن حاوی نکات ناگفته ارزشمندی از انقلاب اسلامی است.

آذربایجان غربی با تقدیم 12 هزار شهید و حضور داشتن در 31 سال دفاع مقدس دفاع مقدسی که هنوز ادامه دارد بین استانهای کشور از موقعیت و تاریخ درخشانی برخوردار است و ثبت ملی حماسه دوم بهمن 57 این دیار در تقویم ایران اسلامی می تواند گام کوچکی در جهت بزرگداشت این رشادت ها باشد .

لزوم گرامیداشت با شکوه رشادت های مردم ارومیه در حماسه 2 بهمن 57

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، حماسه 2 بهمن 57 را روز پیروزی مستضعفین در مقابل مستکبران و روز احیای جایگاه اسلام و قرآن در جامعه دانست و گفت: بی توجهی مسئولان استان به گرامیداشت این روز بزرگ طی سالهای اخیر قابل قبول نیست.

نادر قاضی پور خواستار تبیین گسترده ابعاد مختلف این حماسه تاریخی و رشادتهای مردم ارومیه در مقابل رژیم طاغوت در آن شرایط زمانی و مکانی شد و افزود: مردم ارومیه در دوران مبارزه با رژیم پهلوی و 8 سال دفاع مقدس وفاداری خود را به نظام اسلامی ایران ثابت کرده و حماسه 2 بهمن یکی از نقاط عطف این رشادت ها و پایداری ها است.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان غربی، عنوان کرد: مردم این استان در راه دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلابی که فرزندان زیادی را تقدیم کرده اند، هنوز جوانمردانه ایستادگی کرده و اجازه تجاوز به یک وجب از خاک کشور را به بیگانگان نمی دهند.

دوم بهمن ستاره ای درخشان بر تارک افتخارات آذربایجان

استاندار آذربایجان غربی نیز از حماسه دوم بهمن به عنوان ستاره درخشان بر تارک افتخارات خطه آذربایجان یاد کرد و گفت: رخدادهای سیاسی و فرهنگی، شناسنامه تاریخی هر قوم و ملتی است. به خصوص آنکه بر آمده از متن مردم باشد که در آن صورت مانائی آن نیز قطعی است.

وحید جلال زاده با تاکید بر ثبت ملی این حماسه اظهارداشت: مولفه های یک حرکت اجتماعی، مردم، خدا و خواستن است و تاریخ معاصر آذربایجان پر از اتفاقات گوناگون و البته با نتایج رنگ به رنگ بوده است. اما در کمترین آنها مردم و خدا، توامان حضور داشته و تا پایان راه هم نفس باقی مانده اند.

وی با بیان اینکه نهضت سال 57 مردم ایران نیز از آن روی نقشه سیاسی جهان را دست خوش تغییر کرد که بر مبنای اسلام شکل گرفته و مهندسی انقلاب بر عهده یک مرجع و فقیه دینی بود، افزود: در حرکتهای سیاسی و جنبشهای اسلامی صد سال اخیر هر کجا که مردم و رهبران آن از اسلام حقیقی پیروی کرده و آن را مانیفست نهضت خود قرار داده اند پیروزی را در آغوش گرفته اند.

جلال زاده در خصوص نخستین قیام مسلحانه مردم ایران برعلیه رژیم پهلوی در ارومیه گفت: مردم ارومیه در دوم بهمن سال 1357 حماسه ای بس سترگ و ماندنی آفریدند که امروز همگی ما به آن می بالیم. صدای خرد شدن ستون فقرات دستگاه سرکوبگر رژیم شاه آن روز در ارومیه شنیده شد. باید آثار پژوهشی دانشگاهی و اهل مطالعه را به رخدادهای انقلاب هدایت کرد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه روشن کردن زوایای پنهان روزهای انقلاب در ارومیه و دیگر شهرهای استان تکلیف اهالی قلم است گفت: نسل جدید حق دارند بدانند زنان و مردان این خطه از ایران اسلامی چگونه برای هدفی متعالی از جان خود گذشته و برای اسلام فداکاری کردند.

بازخوانی قیام دو بهمن مردم ارومیه توسط رسانه ملی و مسئولان ضروری است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه از قیام مسلحانه مردم ارومیه در دوم بهمن ماه سال 57، علیه رژیم پهلوی به عنوان سند شجاعت و ولایتمداری مردم آذربایجان غربی نام برد و گفت: دوم بهمن 57 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است و بالاتر از آن زبانی گویا برای بیان ظلم ستیزی ملت ایران است.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی که از خلق آفرینان اصلی این حماسه تاریخی است با بیان اینکه ارومیه اولین شهری بود که جنگ مسلحانه را طراحی کرد و با تمام توان به مبارزه پرداخت گفت: رژیم طاغوت در آن روز مسجد اعظم را که مملو از انقلابیون بود به توپ بست، با این امید که مردم و روحانیت را مرعوب کند، غافل از آنکه با این حرکت، مردم انقلابی ارومیه چنان به هیجان و غلیان آمدند که طاغوت چاره ای جز تسلیم در خود ندید.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر بازخوانی این روز توسط رسانه ملی و مسئولان اعلام کرد: امروز نسل جوان انقلاب باید بداند در 34 سال قبل پدران و برادران آنها چه حماسه ای خلق کردند.

روایت و بازخوانی بخشی از حماسه دوم بهمن سال 57 در ارومیه

دوم بهمن 1357 یک روز تاریخی برای مردم رومیه و همه ایران بود. حماسه دوم بهمن ارومیه را از زبان حجت الاسلام غلامرضا حسنی، در کتاب خاطراتش که توسط عبدالرحیم اباذری گردآوری شده است، بازخوانی می کنیم:

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه رهبر نهضت دوم بهمن سال 57 در گوشه هایی از خاطراتش می گوید: بعد از ظهر همان روز به شهر ارومیه بازگشتیم و برخی دوستان گفتند شما باید در جایی مخفی شوید، گفتم نخیر، دیگر وقت این حرف و حدیث ها گذشته است، عقب نشینی و فرار دیشب کافی است، ما باید از امروز جنگ مسلحانه را آغاز کرده و از نیروهای خود دعوت به عمل آوریم در مسجد اعظم اجتماع کنند و هرکس از مردم که اسلحه دارد به اینجا بیاورید و به ما ملحق شود.

در عرض چند ساعت این پیشنهاد تحقق یافت. اقشار مختلف مردم بسیج شدند، با وانت بار و خودروهای شخصی، شن و ماسه و گونی و آجر آوردند، پشت بام و اطراف مسجد را با گونی های پر از شن سنگربندی کردیم. در خیابانهای اطراف که منتهی به مسجد می شدند درختان و چوبهای بزرگ و سنگینی ریختیم تا به خیال خودمان مانع از حرکت و پیشروی تانکها به سوی مسجد شویم و راه ها را به روی نیروهای مسلح شاه ببندیم.

در بخش دیگری از خاطرات امام جمعه ارومیه آمده است: هرچه امکانات و تجهیزات بود در جهت استحکام پایگاه نظامی مسجد اعظم به کار گرفتیم و با تعداد 40-50 نفر افراد مسلح و با حضور انبوه مردم آماده نبرد شدیم. ناگهان صدای غرش تانکها از دور به گوش رسید، به دستور من افراد مسلح در پشت سنگرهای خود قرار گرفتند. تانکها درختان و سایر موانع را شکستند و نزدیک محوطه شدند. شش تانک بود با تعداد زیادی نیروهای پیاده نظام ارتش که آنها را اسکورت می کردند.

من در پشت بام کنار گنبد قرار گرفته بودم در حالی که یک کلاشینکف دستم بود می خواستم ببینم عکس العمل تانکها چه خواهد شد. درهمین فکر بودم که ناگهان تانک اولی که در جلو حرکت می کرد، یک توپ به سمت گنبد شلیک کرد. گلوله توپ درست از یک متری بالای سرم عبور کرد و به گنبد اصابت نمود بعد از آن طرف گنبد خارج شد.

در این میان عده ای با لباس شخصی به عنوان «شاه دوست» در میان آنها ظاهر شدند و شعار «زنده باد شاه و.... » سر دادند. دوستانم از شدت خشم بدنشان می لرزید، اول خیال کردم از ترس اینطور شده اند اما خطاب به من گفتند: حاج آقا چرا دستور تیراندازی نمی دهید. گفتم نیازی به دستور نیست بزنید. سربازها که حرف مرا شنیدند فوری روی تانک و اطراف آن را خالی کردند. ما تانک را به رگبار بستیم. از پایین چند نفر از دوستان بر روی تانک اولی کوکتل مولوتوف انداختند و تانک بلافاصله آتش گرفت.

لوله تانک که قبلا به طرف ما و مسجد بود بی اختیار چرخید و به سمت هتل قرار گرفت. تانک دومی از پشت رسید و ما را به رگبار مسلسل بست. من زمین گیر شدم. طرف راست من پسرم رشید بود و در میان ما فقط او یک تفنگ ژ-3 داشت، بقیه دوستان کلاش داشتند. طرف چپم نیز مرحوم حاج موسی بود. به این ها گفتم هردو به طور همزمان به روی تانک ها آتش بریزند و تیراندازی کنند.

تانک سومی، چهارمی، پنجمی و ششمی آمدند و بین تقاطع خیابان پهلوی و عسگرآبادی(خیابان امام و بعثت امروزی) قرار گرفتند. ما پنج نفر در پشت بام بودیم. من، رشید، حاج موسی، حاج محمد و یک نفر دیگر که اسمش را فراموش کرده ام. چند نفر دیگر هم در بام بانک بودند. بقیه مسلحان به همراه مردم از زمین و اطراف تانک ها را محاصره کردند و مرتب به طرفشان تیراندازی نمودند، بطوری که زمین گیر شدند و مجبور به عقب نشینی گردیدند. البته اگر می خواستند بمانند و با ما بجنگند می توانستند چون آن ها امکانات و نیروی زیادی داشتند، ولی در اثر مقاومت شجاعانه ما و مردم، خداوند متعال رعب و وحشتی به دلشان انداخت و آنها پا به فرار گذاشتند و به لشگر و پادگان ارومیه بازگشتند.

در این حماسه تاریخی دو نفر از مردم شهید و چند نفر زخمی شدند. تعداد زیادی هم از سربازان و درجه داران رژیم کشته و زخمی شدند و یک تفنگ ژ-3 هم به غنیمت ما درآمد. با این تفنگ ما دارای دو اسلحه ژ-3 شدیم.

مردم برای اولین بار با چشم خود شکست و فرارتانک ها را دیدند، شور و غوغای عجیبی در شهر پیچید و واقعا مردم باورشان شد که می توانند با امکانات کم در برابر یک رژیم جهنمی و تا دندان مسلح بایستند. هرلحظه حضور و ازدحام حماسی مردم بیشتر می شد.

امروز با گذشت سه دهه از این حماسه تاریخی مردم و مسئولان خواستار دیدار با مقام معظم رهبری جهت تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و ثبت این واقعه تاریخی هستند.